«Панамські документи» стали центральною темою Міжнародної антикорупційної конференції в Панамі

Наймасштабніше антикорупційне зібрання світу – Міжнародна антикорупційна конференція – цього року відбулося в Панамі. Ця країна у 2016 році стала епіцентром гучного скандалу через витік величезного масиву даних панамської юридичної фірми «Моссак Фонсека». Він пролив світло на діяльність тисяч її клієнтів, які, ховаючись за офшорною секретністю, хотіли залишитися анонімними. У «панамських паперах» засвітилися й українські політики на чолі з президентом Петром Порошенком. Не дивно, що тема офшорів, актуалізована масштабним витоком даних, була однією з ключових на конференції.

Республіка Панама вже давно користувалась славою одного з найбільших офшорних центрів планети. Столиця країни – Панама Сіті – діловий згусток, зосередження юридичних фірм.

Вони надають своїм клієнтам з усього світу цілих спектр послуг. Засновують офшорні компанії, відкривають рахунки у банках. Для когось користування офшорними юрисдикціями – це суттєве зниження витрат на сплату податків у своїх країнах. Для інших – можливість проведення анонімних операцій та розрахунків, як-то купівля елітного майна або ж навіть торгівля зброєю чи наркотиками.

Фірма «Моссак Фонсека» – один з гігантів панамського юридичного ринку. Ця компанія більш як 30 років обслуговувала клієнтів з усього світу. А у 2016 році трапився масовий витік документації цієї фірми, яка потрапила до рук журналістів.

Німецький журналіст-розслідувач Фредерік Обермаєр виступив на відкритті Міжнародної антикорупційної конференції у Панама Сіті. Саме до редакції видання Süddeutsche Zeitung, де він працює, звернувся анонім, який зрештою передав більш ніж 11 мільйонів документів фірми «Моссак Фонсека».

«З іншої сторони була людина, яку ми не знали, і ми досі не знаємо справжню особу людини під псевдонімом «Джон Доу». Але що було добрим знаком – що він не просив грошей, бо ми в редакції ніколи не платимо джерелам за інформацію. Він просив про єдине – безпеку та анонімність комунікації», – розповів Фредерік Обермаєр під час конференції.

Найбільш резонансні файли стосувались даних про офшорні фірми політиків з усього світу. Серед них – і український президент Петро Порошенко.

У світі по-різному поставились до цих викриттів. В Україні скандал швидко вщух та розчинився у хвилі онлайн-агресії проти самих журналістів. А в Ісландії, наприклад, публікація факту причетності подружжя прем’єр-міністра до офшорної фірми призвела до масових простестів та його швидкої відставки.

Йоханес Крістіянсон – журналіст, що опублікував «панамські папери» в Ісландії.

«Багато всього змінилось в Ісландії після публікації. Наш прем’єр-міністр подав у відставку, громадськість домоглася проведення нових виборів. Тепер у нас новий парламент, і вони намагаються сформувати новий уряд. А друга річ – це те, що громадськість в Ісландії тепер хоче більше прозорості в усьому, особливо у тому, що стосується бізнесу», – зазначив він.

Та є і більш довгострокові наслідки, до яких призвела історія з «панамськими архівами», каже Маріна Волкер, заступник директора Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, який включився до аналізу цього величезного масиву даних та забезпечив його публікацію у всьому світі.

«Накопичення такої інформації, скандалів та викриттів призводить до змін, які ще кілька років тому було важко уявити. Наприклад, багато країн, включно з Панамою, тепер прагнуть обмінюватись податковою інформацією з іншими країнами на постійній основі. Також багато країн тепер намагаються відкривати публічні реєстри компаній, наприклад, у Британії це вже реальність», – звернула увагу вона.

«З іншого боку, не можна недооцінювати спротив тих, хто витрачає час та ресурси, створюючи нові шляхи для багатих і могутніх, аби вони залишились безкарними, ховаючи гроші, ухиляючись від сплати податків, відмиваючи гроші та торгуючи наркотиками», – додала Маріна Волкер.

На конференції журналісти оточили президента Республіки Панама Хуана Карлоса Варелу.

Для нього тема «панамських документів» – тепер постійний головний біль. Якщо раніше офшорна індустрія була тихим стабільним стовпом панамської економіки, то тепер країна, якою він керує, ще довго асоціюватиметься з дурною славою таємниць, що були викриті завдяки витоку даних.

Що ж трапилось із самою юридичною фірмою «Моссак Фонсека»? Журналісти «Схем», які також були серед делегатів на конференції, вирушили за адресою компанії.

«Моссак Фонсека» і далі працює

Великий знак із логотипом фірми перед входом прибрали. Лише маленька табличка за спиною охоронця вказує на те, що саме тут – головний офіс колись могутньої фірми «Моссак Фонсека».

Охоронець немов на автоматі нам повідомляє, що журналістам тут не раді. Тут вже були обшуки поліції, а деякі офіси за кордоном фірма взагалі закрила. Хоча загалом продовжує свою діяльність. Нині тривають численні кримінальні справи як у Панамі, так і в рідних країнах фігурантів «панамських документів», розповідає Фредерік Обермаєр.

«Через місяці після оприлюднення «панамських документів» ми бачимо, що тривають розслідування щодо більш ніж шести тисяч приватних осіб та компаній… Ми також бачимо, що в багатьох країнах політики змушені, бо цього вимагає громадськість, змінити законодавство в боротьбі за більшу прозорість та в боротьбі проти офшорного світу», – пояснює він.

У фірми тепер великий відтік клієнтів. Але навряд чи вони повністю відмовляються від послуг офшорної індустрії – радше просто переходять до інших провайдерів. Менше з тим, такі викриття, як «панамські документи», сприяють перегляду ставлення до небезпек, що криє офшорний світ, і подібні дискусії у цивілізованих країнах, таких як Британія та Німеччина, лише посилились.