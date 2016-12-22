(Друкуємо мовою оригіналу)

С обострением боевой ситуации на Донбассе появилась официальная информация и об украинских пленных, захваченных незаконными военными формированиями. Генштаб Украины сообщал об одном захваченном военном. В то же время президент Украины заявил о помиловании 9 из 15 сепаратистов, которых готовятся обменять до Нового года.

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По заявлениям Генерального Штаба Украины, в ходе боев на Светлодарской дуге в период с 18 декабря один из украинских военных был захвачен группировкой «ДНР».

На данный момент о судьбе украинского военнопленного почти ничего неизвестно. А в Службе безопасности Украины 22 декабря будет решаться вопрос возможности его обмена. Об этом рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

Мы будем заниматься освобождением нашего воина

«Как только получили информацию, что наш воин стал заложником, то мы сразу же включились в процесс. Однозначно могу сказать, что мы будем заниматься освобождением нашего воина. Там проходили тяжелые бои, есть убитые и раненые, и есть один наш парень, который попал туда», – заявляет Тандит.

Вечером 21 декабря волонтер Лили Кравченко (Сова) в Facebook написала эмоциональный пост о том, что на телах троих погибших в ходе боев на Светлодарской дуге украинских военных видны следы пыток.

В то же время координатор инициативы «Мирный берег», который занимается сбором фактов о пытках и издевательствах в плену, Геннадий Щербак заявил, что подтверждения подобных фактов нет.

20 декабря президент Петр Порошенко подписал указ о помиловании 9 человек из 15, которые в ближайшие дни будут переданы группировке «ДНР» с целью разморозки процесса обмена пленными.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

«Украинская сторона проявляет акт гуманизма, речь идет о людях, которых запрашивала другая сторона. Мы надеемся, что также гуманизм должны проявить все остальные. Мы ищем пути для поиска компромисса и разблокирования вопроса освобождения. Но пока от другой стороны никаких конкретных сигналов нет», – пишет она.

По официальным данным, украинская сторона готова передать 228 задержанных в обмен на пленных, находящихся на неподконтрольной части Донбасса. После освобождения украинского десантника Тараса Колодия 18 декабря у группировок «ДНР» и «ЛНР», которые в Украине признаны террористическими, удерживается 57 человек плюс один, захваченный на Светлодарской дуге.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)