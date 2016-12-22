(Друкуємо мовою оригіналу)

По Донбассу и другой территории Украины проехал «поезд единства». Киев, Чигирин, Днепр, Запорожье, Волноваха, Бердянск, Мариуполь, Геническ, Херсон, Николаев, Одесса – это города, в которых побывала молодежь в рамках акции «поезд единства «Труханівська січ». Сегодня поезд прибыл в Киев, и пассажиры поделились своими впечатлениями от поездки.

«В каждом городе мы знакомились с огромным количеством людей. Было очень интересно и в Мариуполе, и в Днепропетровске», – рассказывает Алина Шейкаш из Славянска. Девушка говорит: сразу же решилась поехать, а вот некоторые боялись ехать, узнавая, что поезд проедет через Донецкую область.

«Они боялись ехать. Девочек из Волыни боялись отпускать родители, но им очень хотелось увидеть, как все на самом деле. Они увидели, что все нормально, и количество военных их не пугало», – рассказывает Алина.

А для Тимура Клочко из Северодонецка поезд единства уже второй по счету. Юноша планирует и дальше принимать участие в таких поездках.

«Все города были по-своему прекрасны. Где-то было очень вкусно, где-то были очень приятные встречи», – говорит он.

А вот в Волновахе Тимур ощутил себя дома. Говорит, та военная обстановка, которую участники поезда увидели сейчас, не идет ни в какое сравнение с картинами времен активных боевых действий.

«Люди чего-то пугаются, с оружием ходят. А я такой – да как дома же, все нормально! Им показывали блокпосты, а они «ух ты!» А я говорю, да разве ж это блокпосты? Некоторых людей это шокировало», – отмечает Тимур.

Дарина с Волыни признаётся: поездка показала ей, что не стоит верить стереотипам.

«Это изменило мою жизнь, и жизнь всех, кто был в поезде, – говорит она. – Изменилось мировоззрение, расширились рамки и границы. Мы можем меняться».

«Впечатления незабываемые. Показывали на деле, что мы действительно хотим, чтобы наша Украина была единой и неделимой», – рассказывает священник Дмитрий, который ездил с ребятами по стране в поезде единства.

Участники поездки говорят, что смогли найти новых друзей и открыть страну заново. И если будет возможность, то обязательно поедут ещё раз.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)