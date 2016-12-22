Савченко ще «у період Майдану завербували люди, наближені до Медведчука» – Палій

Депутата Надію Савченко виключили зі складу української делегації в ПАРЄ. Деякі її колеги з парламенту говорять, що це було власне рішення депутата. Натомість, сама Савченко коментує, що знайде собі роботу на міжнародному майданчику і без ПАРЄ. Чи має Надія політичне майбутнє в Україні?

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У період, коли Надію Савченко незаконно утримували у російській в’язниці, їй окремою постановою надали позаквотне членство в делегації ПАРЄ. Тоді це значною мірою сприяло її поверненню до України. Утім, зараз усі депутати заслуговують на рівне право представляти Верховну Раду на міжнародній арені. Саме так пояснив необхідність виключити Савченко з делегації Володимир Ар’єв, депутат та президент Комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа.

Це не єдина зміна у складі делегації: до неї долучився позбавлений недоторканності депутат Вадим Новинський. А от «єврооптимістів» Світлану Заліщук та Мустафу Найєма – вилучили звідти.

«Кожна фракція чи група, згідно з положеннями ПАРЄ, має право подавати своїх представників чи замінювати їх раз на рік, і це не стосується рішення залу. Але питання Надії Савченко є нерівним серед інших», – сказав Ар’єв.

Савченко транслює темники Кремля – Вінник

Ми отримали гранату, яку нам сюди передав Путін

Ключова причина, чому Савченко слід виключити з делегації – вона грає на інтереси Росії, говорить депутат від «Народного фронту» Юрій Береза. Її позиція щодо переговорів із лідерами бойових угруповань є неприпустимою, адже «як можна говорити з тими, хто відрізав голови українським воїнам», сказав він.

«Ви пам’ятаєте прихід Надії Савченко в Раду, коли вона намагалась зімітувати гранату? Ви знаєте, ми отримали таку гранату, яку нам сюди передав Путін», – додав депутат перед голосуванням.

Згадайте, які аргументи ми почули від Надії. Що вона говорила з ватажками, казала, що їх потрібно чути. Хіба ми не чули це від Росії? Це ті темники Надія транслювала, у Мінську

Савченко потрібно не лише вилучити з делегації, а і з парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони, упевнений секретар цього комітету Іван Вінник. Вона послідовно озвучує «російські темники» і тим дає Кремлю привід говорити про «громадянську війну» в Україні, додає він.

«Згадайте, які аргументи ми почули від Надії. Що вона говорила з ватажками, казала, що їх потрібно чути. Хіба ми не чули це від Росії? Це ті темники, які Надія транслювала, безпосередньо, з ефірів у Мінську», – каже Вінник.

Надію Савченко виключили зі складу делегації ПАРЄ 237 голосами.

Савченко сама написала заяву про вихід із делегації – Заліщук

Насправді, Надія Савченко сама написала заяву про вихід з української делегації ПАРЄ, сказала її колега Світлана Заліщук у коментарі телеканалові «112-Україна».

«Савченко написала заяву про те, що вона хоче вийти з ПАРЄ і взяти участь в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Ґрунтуючись тільки на цій заяві, парламент прийняв це рішення постановою. Тут не було конфліктного моменту. Це не те, що парламент України позбавив Надію Савченко членства в ПАРЄ через її позиції», – пояснила Заліщук.

Раніше Заліщук коментувала, що варто шукати з Надією діалогу, щоби переконати її, що її діяльність шкодить країні.

«Я, наприклад, не буду підтримувати рішення виключити її з комітету. Вважаю, зараз не треба труїти один одного, а знайти спосіб, як переконати», – говорила Заліщук.

Савченко: Якщо я не буду переобрана – у депутата залишається багато роботи

Роботи вистачить і без членства в українській делегації ПАРЄ, прокоментувала ситуацію Надія Савченко в четвер на прес-конференції у Берліні.

«Кожного року відбувається перевибір нового складу групи ПАРЄ, до неї можуть обиратись нові і нові члени. У будь-якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата залишається ще дуже великий фронт роботи. Так само міжнародної, у групах співдружності з різними країнами», – говорить вона.

Її ще «у період Майдану завербували люди, наближені до Медведчука» – експерт

Політичного та навіть, ймовірно, особистого майбутнього в Україні Надія Савченко не має, сказав у коментарі Радіо Свобода кандидат політичних наук Олександр Палій. На думку політолога, вона свідомо підігрує інтересам Росії, адже її ще «у період Майдану завербували люди, наближені до переговорника Віктора Медведчука». Експерт апелює до архівних відео того періоду, на яких Савченко виступає на протилежному від протестувальників боці.

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Згодом Савченко потрапила у полон та російську в’язницю, де з нею обходились значно обережніше, аніж із іншими українськими бранцями, розмірковує Палій.

Вона під час Майдану грала на абсолютно іншому боці

«Іншим нашим в’язням руки відпилювали, кислотою тортури були, відбивали все, що можна. А їй дали можливість заяви робити. Чому? Мабуть тому, що вона вже була до того знайома з політичними силами тими. Тому, я думаю, що вона не обов’язково була завербована Росією під час Майдану, але грала на абсолютно іншому боці», – вважає він.

Савченко: Я допомагала слабшим

У своїй книзі «Сильне ім’я Надія» Савченко не спростовує, що допомагала тоді «Беркуту». Утім, пояснює це тим, що спецпризначенці їй видавались слабшими за народ, а тому – потребували захисту.

«Якось беркутівця хлопці з «ультрас» зловили і почали з нього стягувати бронежилет і бити його. Тоді я і ще один чоловік закрили його собою і сказали не чіпати його», – писала вона.

А розповідаючи у книжці про криваві події 20 лютого, під час яких загинула Небесна сотня, Савченко згадує: «Після закінчення стрілянини і відступу «Беркута» я з польовою сумкою пішла вгору по Інститутській, обійшла колом і спустилась по Грушевського. По дорозі перев’язуючи ВВшників і «беркутівців», кому потрібна була допомога. На Майдані ж лікарів вистачало і без мене».

Політолог: Хто нестиме відповідальність за те, що Савченко потрапила в Раду?

Савченко «грала у довгу», утім, дуже швидко почала здавати позиції через власну недосвідченість у політиці та природню нестриманість, каже експерт. Утім, встигла потрапити до парламенту. Статус депутата та перше місце у списку Савченко дала «Батьківщина».

Партія, утім, тривалий час утримувалась від рішень стосовно суперечливих заяв Надії. Лише 16 грудня Савченко виключили зі складу фракції. За цей час вона встигла заявити, що «не побачила чорта» у ватажках угруповань «ДНР» і «ЛНР», що «по обидва боки – люди з однаковими цінностями», і виявила готовність допомогти зорганізувати в Києві «прес-центр ДНР».

Позиція «Батьківщини» не зовсім щира. Вони привели агента впливу іноземної держави в парламент. А потім кажуть, що зробили би це знову

«Батьківщина» так довго зволікала і не реагувала тому, що не знала, що робити з Савченко, вважає Палій. Вичекавши чергової резонансної заяви депутата, партія позбулась її, підтримавши свій рейтинг.

«Зараз така позиція «Батьківщини» не зовсім щира. Вони привели агента впливу іноземної держави в парламент. А потім кажуть, що зробили би це і знову, якби трапилась така подія, що вони не винні. Вибачте, а відповідальність хто буде нести», – говорить Олександр Палій.

Відразу після звільнення за Савченко були готові проголосувати близько 10% українців. Вже за півроку рейтинг упав до близько 2%.