48 депутатів проти е-декларування. Але прийти до суду побоялися?

Конституційний суд України переніс розгляд справи про електронне декларування доходів чиновників. Це подання 48 народних обранців, здебільшого з «Опозиційного блоку». Вони вимагають визнати неконституційною норми щодо оприлюднення статків чиновників і притягнення їх до відповідальності. Однак жоден із них на засідання не з’явився. Щоб не допустити «знищення» антикорупційної реформи, до суду з пікетом прийшли активісти. За їхніми словами, ця атака на електронне декларування може стати для системи «смертельною».

Активісти антикорупційних громадських організацій прийшли до Конституційного суду, щоб вкотре «захистити» електронне декларування. Кажуть: реформа пережила кілька атак, однак ця – може стати «фатальною». Оскільки рішення Конституційного суду – остаточне.

Якщо Конституційний суд вб’є або ввесь закон, або найважливіші його норми, ми не зможемо повернути їх назад. Ніколи

«Повернутися до цієї достатньо сильної редакції декларування буде неможливо. Якщо Конституційний суд вб’є або весь закон, або найважливіші його норми, ми не зможемо повернути їх назад. Ніколи», – сказав голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

Задоволення вимог депутатів не лише зруйнує антикорупційну реформу, а й заморозить безвізовий режим для України, головною умовою якої є впровадження реформ, кажуть активісти.

«Справу не можна затягувати»

Ще у грудні 2015 року 48 народних депутатів – здебільшого з «Опозиційного блоку» – звернулися до Конституційного суду. Вони вимагають визнати неконституційною норму щодо публічності декларацій чиновників і притягнення їх до відповідальності за надання недостовірної інформації. Депутати просять суд скасувати необхідність декларувати їхні недобудови, готівкові кошти, кредити, позики, витрати.

Натомість голова «Громадського люстраційного комітету» Олександра Дрік вважає, що саме ці показники найчастіше вказують на корупційність статків.

Таке враження, що це подання писалося дуже ліниво. За законом про Конституційний суд, такі подання взагалі не мали б розглядати

«Таке враження, що це подання писалося дуже ліниво. Насправді більшість положень, які вони просять визнати неконституційними – не є обґрунтованими, вони не пояснюють, чому вони не є неконституційними. За законом про Конституційний суд, такі подання взагалі не мали б розглядати. Тому ми говоримо про те, що ті, хто звертався, розуміють, що є вплив на Конституційний суд», – зазначає вона.

«Поки провадження знаходиться в суді, справи по деклараціях можуть блокуватись у судах з формулювання «до рішення Конституційного суду»», – зауважила Дрік.

Суд переніс розгляд справи

Жоден зі скаржників до суду не з’явився, тому засідання перенесли на невизначений термін.

Ми не знаємо причин, чому не прийшли сторони або представники сторін і учасники процесу

«Ми не знаємо причин, чому не прийшли сторони або представники сторін і учасники процесу, – зазначив постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Анатолій Селіванов, – Йдеться про те, що з позиції треба оцінити цей закон. Ми готувалися дуже ретельно. У нас є докази і порівняння з досвідом, який в країнах Євросоюзу».

Один із позивачів – Ігор Шурма у коментарі Радіо Свобода пояснив, що під час розгляду справи був на засіданні у Верховній Раді. Однак, чому не з’явилися до суду уповноважені – йому не відомо.

«Не можна говорити, що я не з’явився, це було подання цілої низки депутатів. У нас є уповноважені люди, які повинні були бути на засіданні КСУ. Чому вони не прийшли, я не маю інформації», – сказав Шурма.

​Депутат каже, що підтримує ідею електронного декларування, однак має низку зауважень до системи. Зокрема, одним із суттєвих недоліків він вважає публікацію особистих даних. За його словами, в країні підвищилася криміногенна ситуація, тому доступ до них повинна мати лише відповідальні фахівці, а не широкий загал, наполягає Шурма.

Водночас один із уповноважених подання, інший депутат із «Опозиційного блоку» Юрій Мірошніченко повідомив, що не зміг бути на засіданні, бо захворів. «Я хворий був. Суд попередив», – сказав Мірошніченко.

Депутатам є, що ховати – журналіст

Журналіст програми розслідування «Схеми» Сергій Андрушко ще до старту електронного декларування з’ясував, що низка народних депутатів, скаржників до суду, користуються незадекларованим майном.

​Попри те, що електронні декларації вже доступні широкому загалу, декларантам завжди є що приховати, переконаний журналіст, тому депутати досі чинять опір.

Мова йде про народних депутатів, які зацікавлені, щоб інформація про їхні статки залишилася поза увагою громадськості та правоохоронних органів

«Мова йде про народних депутатів, які зацікавлені, щоб інформація про їхні статки залишилася поза увагою громадськості та правоохоронних органів. Якщо Конституційний суд ухвалить рішення, то з наступного року депутати не декларуватимуть те, що їм потрібно декларувати. До того ж їм не потрібно буде декларувати те, що з’явиться у них в найближчі місяці. А оскільки НАЗК досі не почало розслідування, бо не сформували порядок, тому той, хто помилився чи не вніс інформацію, не нестимуть за це відповідальності», – зазначив журналіст.

Коли відбудеться наступне засідання КСУ у справі, наразі невідомо.