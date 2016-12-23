Історія Росії через призму пропаганди (огляд преси)

Замість ідеологічних партій в Україні існують політичні проекти. Вони, мов товари з терміном давності, перебувають виключно в реальності маніпуляцій, стверджує газета «День». Відтак, як переконує видання, і виборець, і той, кого обирають, мають свою ціну. Експерти газети зазначають, що управління передвиборчою кампанією – це передусім управління бюджетом цієї кампанії. І вкладання грошей в передвиборчі кампанії вже не мають обмежуватися «гречкою». Докладніше йдеться в статті «Чи визріє якісна альтернатива?».

В цьому ж числі «День» стверджує, що в Росії будь-яку дату чи історичну особу прийнято розглядати виходячи з інтересів сьогоднішніх – через призму пропаганди, геополітики, маніпулювання громадською думкою. Однак, на думку газетярів, 2017 рік може стати для людей, які відповідають за цю сферу в російській владній верхівці, справжнім викликом. Днями Путін підписав розпорядження про відзначення «століття революції 1917 року в Росії». Про те, що ховається за таким формулюванням, а також про виклики, які цей «ювілей» ставить перед Україною, «День» аналізує в матеріалі «Хто кому «експортує» революції?».

Газета «Україна молода» переконує, що вже який рік бурштинову лихоманку не можуть врегулювати до кінця відповідними законом і нормативними актами. Ледве не щодня продовжують затримувати на кордоні нелегальні кілограми сонячного каменю. А реальних кроків, які б унеможливили чорний бурштиновий ринок, держава так і не зробила, переконує видання. Відтак бурштинові області намагаються вирішувати проблему самотужки. Про те, як виважено налагодити видобуток поліських самоцвітів «Україна молода» розповідає в статті «Поки не виплакали бурштинові сльози...».

Як Закарпаття готується зустріти на канікулах школярів з приронтових районів Донбасу, розповідає газета «Голос України». Про те, чим регіон хоче здивувати дітлахів, розповідає голова обласної держадміністрації Геннадій Москаль.