Бюджетні голосування «оскаржать» у Генпрокуратурі

23 грудня група народних депутатів має намір звернутися в Генпрокуратуру із заявою про грубі порушення закону під час голосування у ніч із 20 на 21 грудня. Як заявляють парламентарі із різних фракцій, під час розгляду одного із законопроектів із «бюджетного пакету», в ньому з’явилися непроголосовані поправки. За їхніми словами, порушення регламенту нагадують найодіозніші випадки часів режиму Януковича. Натомість спікер запевняє, що розгляд законопроектів відбувався із дотриманням усіх норм регламенту і не бачить підстав робити аналогії із подіями попередніх років.

Попервах народні депутати запропонували скасувати результати голосування за законопроект № 5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу». Закликаючи колег-депутатів ухвалити таке рішення, ініціатори розгляду цього питання наголошували на тому, що в законопроекті з’явилися норми, які не розглядалися в парламенті.

Не мали права ставити на голосування із правками комітету, тому що в першому читанні голосували той варіант, який подавав уряд

«Не мали права ставити ту редакцію, яку поставили на голосування – із правками комітету – тому що в першому читанні голосували той варіант, який подавав уряд. Це пряма фальсифікація», – заявив позафракційний народний депутат Юрій Левченко.

Ми пройшли цю бюджетну ніч, повністю дотримуючись процедури

Наголошуючи на неприпустимості таких грубих порушень при ухваленні законів, народні обранці нагадували спікеру Андрію Парубію, як він активно боровся проти порушень регламенту під час роботи в парламенті попереднього скликання. Натомість голова Верховної Ради наголосив на тому, що парламент працює згідно з регламентом, а тому всі закиди є безпідставними.

«Мені сказали в юридичному управлінні парламенту, що останні 15 років ще ніколи не було такого розгляду по всім поправкам. Ми пройшли цю бюджетну ніч, повністю дотримуючись процедури», – відкинув обвинувачення Андрій Парубій.

Змінити політичний колір простіше, ніж політичну культуру – політолог

Після того, як Верховна Рада не скасувала результатів голосування за зміни до Податкового кодексу, позафракційний народний депутат Віктор Чумак зазначив, що 23 грудня група депутатів має намір звернутися з цього приводу до Генпрокуратури.

Ми бачимо тут не просто порушення регламенту, а бачимо ознаки кримінального правопорушення

«Пам’ятаєте, в минулому скликанні, коли тут починалося порушення регламенту – 180 людей підскакували, бігли до трибуни і не давали порушувати регламент жодного разу. Сьогодні ми маємо це як норму… Більше того, ми бачимо тут не просто порушення регламенту, а бачимо ознаки кримінального правопорушення», – вважає народний обранець.

За словами Віктора Чумака, він цілком свідомий того, що Генпрокуратура не відреагує належним чином на їхнє звернення, але важливо зафіксувати сам факт грубого порушення законодавства.

Коментуючи ситуацію, експерти зазначають, що парламент як попереднього, так і теперішнього скликань обирали за одним і тим самим виборчим законом, а тому годі дивуватися, що чинна Верховна Рада зберегла вади попередниці. Зрештою, політична культура більшості депутатів також не стала вищою.

Те, що вони змінюють свої політичні кольори чи орієнтації – від того люди не стають принципово іншими

«Люди змінюються доволі довго – це тривалий процес. А те, що вони змінюють свої політичні кольори чи орієнтації – від того люди не стають принципово іншими. Вони стають іншими за своєю спрямованістю, але не за своїми моральними і ціннісними орієнтаціями», – каже керівник політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.

Крім того, політолог зазначає, що різне розуміння норм регламенту трапляється не вперше.