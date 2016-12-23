Обшуки у посадовців Енергодара: протидія корупції чи політичний конфлікт?

Обшуки за місцем роботи і вдома у посадовців міськради Енергодара Запорізької області за підозрою у привласненні бюджетних коштів у особливо великих масштабах провели правоохоронці. «Опозиційний блок», до якого належить керівник міста Павло Музика, заявляє про політичний тиск з боку влади регіону. Очільник же області Костянтин Бриль стверджує: жодної політики, лише боротьба з корупцією.

СБУ, прокуратура та Нацполіція – саме ці правоохоронні органи напередодні проводили обшуки і вилучення документів у міськраді Енергодара. Кримінальні провадження відкрили за фактом привласнення грошових коштів місцевого бюджету посадовцями та комунальними підприємствами міста, повідомила прес-секретар обласної прокуратури Ірина Бизименко.

«На цей час у кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчинення злочинів можуть бути причетні посадові особи міської ради та комунальних підприємств міста, у яких за місцем роботи може зберігатися документація, яка підтверджує незаконне використання бюджетних коштів», – пояснює представниця прокуратури області.

Деталі справи у прокуратурі не розголошують, повідомляють, що слідчі дії проводились на підставі рішення суду. Обшуки та вилучення документів, комп’ютерної техніки провели у кабінетах та вдома у міського голови, секретаря, начальників фінансового, економічного та юридичного управлінь Енергодарської мерії, розповідає очільник міста Павло Музика.

«Обшуки були за рішенням суду, за ухвалою, нібито за провадженням у кримінальній справі від 28.01.2014 року, коли я мером не був, просто працював головою профкому на тепловій станції», – каже міський голова Енергодара.

Протидія корупції чи політичний конфлікт?

Павла Музику було обрано мером Енергодара восени минулого року. На цю посаду його висунула політична партія «Опозиційний блок». Наразі представники цієї сили називають дії правоохоронців в Енергодарі спробою тиску на своїх представників. Схожої думки дотримується і сам Павло Музика.

«Шо це? Це просто політичне замовлення. Я минулого тижня був у відпустці. Мій перший заступник 2 грудня був на нараді у губернатора Костянтина Івановича Бриля – тоді він просив передати вітання меру Енергодара, тобто мені, про те, що ми, мовляв, загрались і до нас незабаром прийдуть силовики», – каже посадовець.

Отримати особистий коментар чинного голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля нам не вдалося. Втім, на своїй сторінці у мережі Facebook він розмістив матеріал сайту «Антикор Запоріжжя», присвячений подіям в Енергодарі. Публікацію посадовець прокоментував наступним чином: «Боротьба з корупцією – в дії! Красти у громади – не дозволено нікому! І не потрібно перетворювати правопорушення на політику!»

Очільник же створеної при Запорізькій облдержадміністрації Антикорупційної комісії Дмитро Марченко також назвав дії правоохоронців боротьбою з корупцією.

«Дуже вдячні прокуратурі області, Службі безпеки України в Запорізькій області за дуже оперативне реагування на надані нами документи. Очікуємо істерію з боку підозрюваних чиновників, посадовців міста Енергодара щодо неправомірних дій правоохоронної системи. Маю завірити вас – жодна дія силовиків подібного роду не відбувається незаконно», – заявив керівник антикорупційної комісії при Запорізькій ОДА.

Наразі розслідування справи перебуває під особистим контролем прокурора Запорізької області Валерія Романова.