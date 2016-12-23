Грип: МОЗ не рекомендує вживати противірусні препарати та антибіотики

В Україні зафіксовано 5 смертей, викликаних ускладненнями внаслідок захворювання на грип, повідомляють в центрі грипу Міністерства охорони здоров’я України. З жовтня за весь епідеміологічний період в Україні зареєстровано 2 мільйони 200 тисяч захворювань на грип та ГРВІ. Наразі у 17 областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги. Найбільший пік захворювань в МОЗ очікують в період з січня по березень. Головною причиною погіршення стану здоров’я українців у випадку з грипом спеціалісти називають самолікування. До того ж в Міністерстві охорони здоров’я лікарям не рекомендують виписувати найпоширеніші групи ліків при ГРВІ, серед яких антибіотики, противірусні препарати, імуномодулятори, інтерферони, сиропи від кашлю, вітаміни та рослинні препарати.

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Найгірша ситуація протягом минулого тижня зареєстрована в Києві, у Чернівецькій області – перевищення епідеміологічного порогу в 1,5 раза, і в Дніпропетровській – в 1,3 раза. Найнижчий показник захворюваності в Закарпатській області згідно зі звітом Мінохорони здоров’я.

Із середини грудня почали масово визначати захворювання на грип та ГРВІ. Пік захворюваності на грип спеціалісти МОЗ очікують трохи пізніше – із середини січня до березня.

«Зафіксовано п’ять смертей від грипу. У трьох випадках – це діти до 17 років. Ці хворі не були щеплені проти грипу. Дорослі були з групи високого ризику – хворі на діабет, хвороби серця. Це були миттєві форми, люди ці зверталися майже своєчасно – перша, друга, третя доба. Але, певно, що вірус набув тієї агресивності, та й люди були з групи високого ризику », – повідомила Радіо Свобода завідувач ДП «Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України» Тетяна Дихановська.

Українці врахували трагічний досвід минулого року

У порівнянні з минулим сезоном зросла частка щеплень від грипу. За даними Центру грипу та ГРВІ, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано понад 72 тисячі людей. З них 30% зробили це за власні кошти. Щеплення можуть проводити за кошти міських бюджетів, зазначає Тетяна Дихановська. Це стосується осіб, які належать до груп ризику: пенсіонери, люди з певними хворобами, вихованці інтернатів, працівники, робота яких пов’язана з суспільством (вчителі, вихователі, працівники громадського транспорт). Збільшилась частка вакцинації за кошти підприємств, які проводять щеплення своїм працівникам (це 20% від загального обсягу), повідомляють в центрі грипу МОЗ.

Все більше українців не зволікають зі зверненням до лікарів за перших ознак захворювання. На це вплинули, зокрема, і трагічні випадки минулого сезону, коли майже 400 українців померли від грипу.

«Якщо в минулому році на цей період, за медичною допомогою за перші три доби зверталось 27% людей, то в цьому році це 82%. Ми бачимо, що люди є більш пильними, не чекають на ускладнення від хвороби, а звертаються з першими ознаками», – зауважує Тетяна Дихановська.

Найбільші помилки українців при перших симптомах захворювання

Ускладненнями від грипу часто є пневмонія, але можуть бути й серцеві захворювання, зауважує головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка. Втім, за відсутності відповідних досліджень, ані статистики, ані динаміки навести неможливо.

Самолікування все ж таки називають найбільшим ризиком появи ускладнень при захворюванні на грип. Коли людина починає нездужати, на шляху до лікаря у поліклініку постає багато умовних перешкод: те, що необхідно йти у робочий день, потенційні черги, вірогідність заразитися в самій лікарні, очікування недоброзичливого медичного сервісу. Тож люди переважно йдуть до аптеки і за порадою продавця купують собі ліки. Часто тим самим стають жертвами реклами та тих продавців, які отримають користь від продажу певного продукту.

Втім, є самолікування правильне, а є категорично неправильне, зазначає Отто Стойка. Категорично не можна призначати самому собі антибіотики і слід обережно ставитися до жарознижувальних.

«Найбільша помилка – те, що люди починають збивати температуру і продовжувати той спосіб життя, який був до цього: погано висапаються, продовжують витримувати багато навантажень психічних та фізичних, працюють та закінчують в авральному порядку якусь роботу, не зважають на свій стан і намагаються набагато швидше погасити симптоми. Це знижує імунітет і найчастіше призводить до ускладнень. Вже навіть спостерігаю випадки пневмонії, коли людина зневажала на свій стан», – зазначає Отто Стойка.

МОЗ не рекомендує вживати при грипі поширені препарати

МОЗ не рекомендує лікарям призначати при грипі та ГРВІ низку поширених груп препаратів, які зазвичай масово виписують українцям. Серед них антибіотики, противірусні препарати, «імуномодулятори», інтерферони, сиропи від кашлю, вітаміни та рослинні препарати.

«В Україні є багато лікарів, які дуже добре сприйняли позицію Міністерства охорони здоров’я щодо недопущення і не призначення зазначених препаратів. Як лікувати без них? Так само, як лікували рік тому, два роки тому, десять років тому. В Україні багато лікарів не використовують ці препарати. Вони не впливають на перебіг захворювання, не попереджають розвиток ускладнень, не пришвидшують одужання, а лише забирають гроші пацієнта, а деякі ще можуть мати побічні ефекти», – наголошує Федір Лапій, головний дитячий імунолог міста Києва.

Втім, лист від МОЗ є лише рекомендацією із посиланнями на світові практики, але не є обов’язковим до виконання.

«Те, що наші лікарі призначають багато препаратів без доведеної ефективності – це наша біда, це наш біль. На жаль, ці препарати впроваджуються різними шляхами, навіть через матеріальне заохочення медичного персоналу, через те, що пацієнт вимагає що небудь призначити, а не обмежується лише банальними рекомендаціями», – пояснює Федір Лапій.

Є лише два препарати, які лікують грип (озельтамівір та занамівір), але вони не ефективні при профілактиці захворювання, та й призначаються у разі стаціонарного лікування тяжких станів захворювання.

У разі захворювання варто подумати про інших людей – ізолювати себе від оточуючих, щоб їх не інфікувати, радить головний дитячий імунолог міста Києва. Температура в приміщенні має бути 18-20 градусів, потрібно багато і часто пити.

Для визначення необхідності вживання жарознижувальних важлива не стільки температура, як самопочуття хворого, зауважує Федір Лапій. Якщо погано, то можна приймати протизапальні препарати для полегшення самопочуття, це може допомогти оцінити тяжкість стану.

Вакцинація від грипу є рекомендованою та не входить до календаря обов’язкових щеплень, пояснює МОЗ. Вакцину закуповують приватні структури та розподіляють до аптек, враховуючи попит попередніх років.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону. Інформацію про те, що це ослаблює організм, у МОЗ називають міфом і наголошують, що щеплення посилює здатність організму протистояти грипу.