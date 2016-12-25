Чужий у своїй країні: соціальне безправ'я вимушених переселенців

Коаліція «Справедливість заради миру на Донбасі»

Право на соціальний захист – одне з фундаментальних прав людини, що гарантується і міжнародним, і національним законодавством. Але з початком війни на Донбасі з об’єктивних причин стало важко, а подекуди – взагалі неможливо забезпечити безперебійні грошові потоки та розподіл соціальних виплат серед тих, хто перебуває на соціальному забезпеченні на тимчасово окупованій території.

Ускладнило ситуацію ще й те, що вперше за історію незалежності країна зіткнулася з масовим внутрішнім переміщенням людей, які потребували термінової та безпосередньої допомоги з житлом, їжею і медикаментами, а також соціальної підтримки. Цим людям довелося відновлювати соціальну допомогу на новому місці проживання.

Ситуація стала складною для майже двох мільйонів людей ще на початку 2014 року. Та чи змінилася вона впродовж майже трьох років? Ні. Найгірше в цій ситуації те, що в боротьбі за свої соціальні права внутрішньо переміщені особи (ВПО) стикаються з дискримінацією, яка іноді ще й закріплена буквою закону. Держава і нині продовжує практикувати систематичну політику «жорстких заходів» на українцях, які постраждали від війни.

У рамках Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» благодійний фонд «Восток-SOS» разом із міжнародною організацією Stabilization Support Services провів моніторинг імплементації права на соціальний захист серед ВПО та мешканців тимчасово окупованих територій України у період із 1 червня до 31 серпня. Під час моніторингу правозахисники аналізували запити, спрямовані на гарячу лінію «Восток-SOS», заявки на отримання правової допомоги на Луганщині та Донеччині, а також відповіді на інформаційні запити, спрямовані Міністерству соціальної політики і його структурним підрозділам, Пенсійному фондові України та інше.

Результати моніторингу

1. Мешканці тимчасово окупованої території не можуть реалізувати право на соціальний захист, поки не отримають статус ВПО або поки ця територія не перейде під контроль України

Іншими словами – соціальні виплати, включаючи пенсії, не виплачуються жителям Донецької і Луганської областей, які не зареєструвалися як ВПО. Це суперечить керівним принципам ООН з питання про переміщення осіб усередині країни, які забороняють примусове переміщення.

Так, поточна ситуація змушує людей покидати домівки лише через те, що держава перестала платити їм пенсії та інші виплати. Часто саме вони є єдиним джерелом існування осіб літнього віку та осіб з інвалідністю, що проживають на тимчасово окупованій території

2. Основоположні права ВПО не виконуються, оскільки досі не запроваджене відповідне законодавство

14 травня 2015 року президент підписав закон для підтримки дітей ВПО в отриманні професійно-технічної та вищої освіти. У ньому, зокрема, передбачені часткове або повне покриття витрат на навчання з державного або місцевого бюджетів, соціальні гранти, безкоштовне проживання в гуртожитках. Проте донині Кабмін не ухвалив цільової програми, яка б допомогла втілити у життя закріплені у законі положення. Коштів для реалізації згаданого закону також не виділено.

Схожа ситуація у випадку із наданням житла або виплатою компенсацій за ушкодження житла в результаті АТО, пільговим кредитуванням на купівлю житла для ВПО тощо. Дієвого механізму реалізації подібних пільг не існує досі.

3. Усі види виплат із соціальної допомоги масово припиняються

Починаючи з лютого 2016 року, Міністерство соцполітики взяло курс на зменшення числа ВПО, які отримують соціальні виплати. Таку допомогу зупиняють з кількох причин: проживання на тимчасово окупованій території, відсутність печатки Державної міграційної служби на довідці ВПО (хоча цю вимогу було скасовано у січні 2016 року), закінчення терміну дії такої довідки тощо.

Процедура відновлення виплат складна: нове місце проживання вимушеного переселенця має обстежити спеціальна комісія у складі соцпрацівників, часом у компанії з поліцією, місцевими представництвами Пенсійного фонду, Державної міграційної служби та іншими. Офіційно мета такої інспекції – підтвердити, що особа, яка подала заяву, дійсно мешкає за вказаною під час реєстрації адресою.

При цьому про дату і час навідування ВПО не сповіщають практично в жодному місті. Однак це ще не означає, що всі заявки вимушених переселенців на відновлення соцвиплат задовольняють. Статистика з цього питання така: наприклад, у Кремінній, що на Луганщині, з понад 2000 заявок комісія розглянула тільки 450 впродовж трьох сесій, а позитивне рішення винесла щодо близько 250 звернень. У Херсоні було оброблено лише 170 випадків із понад 4500.

4. Контроль за ВПО через регулярні інспекції місць їхнього поживання обмежує свободу пересування; утиск прав через можливий доступ до банківських акаунтів та транзакцій, як і обмеження вибору банку для отримання соцвиплат (дозволяється тільки «Ощадбанк»)

Такі заходи з верифікації, що застосовуються до ВПО, є дискримінаційними. Вони ставлять вимушених переселенців у гірше становище, порівняно з рештою громадян України. Понад те, обстеження місця проживання обмежує свободу пересування ВПО, оскільки якщо на момент інспекції заявника немає вдома, всі соціальні виплати може бути припинено.

У єдиному банку, де ВПО можуть отримувати соцвиплати («Ощадбанку»), для вимушених переселенців навіть створили спеціальний тариф «Моя країна». Він не передбачає можливості онлайн-платежів та перерахування коштів із картки на картку.

Сама платіжна картка ВПО мусить містити графічну та електронну інформацію про особу, а також її підпис. Двічі на рік кожний переселенець, який хоче отримувати соціальну допомогу, повинен приходити до «Ощадбанку» для ідентифікації, інакше його картку заблокують.

Юристи Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» безкоштовно надають консультації щодо відновлення соціальних виплат та оформлення статусу ВПО. Крім того, Коаліція збирає інформацію про інші порушення прав людини, скоєні під час збройного конфлікту – випадки незаконного утримання, затримання, тортур, сексуального насильства, залучення неповнолітніх осіб до незаконних збройних формувань тощо.

Якщо Ви стали свідком таких порушень та хотіли б отримати допомогу – будь ласка, скористайтеся захищеною електронною формою на сайті Коаліції. Без вашої письмової згоди Коаліція не публікуватиме та не передаватиме отриманої інформації третім особам.