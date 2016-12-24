Українські банки пішли з Криму ще 2014 року. Більшість – розрахувавшись з вкладниками та надавши позичальникам можливість сплатити свої борги. Втім, були й такі, які відмовились повертати гроші кримчанам. Навіть тим, хто був змушений кинути все та переїхати на материкову Україну. Чи зміниться позиція ПриватБанку щодо кримських вкладників після того, як цей банк став державним? Чи зможуть отримати свої депозити ті, хто вже отримав компенсацію з так званого Фонду захисту вкладників Криму? Та куди насправді поділися гроші кримчан в банківських установах у березні 2014 року? Чи зможуть кримчани отримати свої депозити з ПриватБанку після націоналізації цієї установи, та хто тепер отримає право стягувати борги кримчан – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії». Гість програми – керівник проекту «Шлях до успіху», економіст Андрій Блінов