«Ханука» в перекладі з івриту означає «освячення храму». Це свято встановлено на честь перемоги єврейських воїнів, здобутої в II столітті до нашої ери над окупантами-язичниками. Увечері напередодні Хануки в перший раз за рік запалюють ханукальну менору. У перший святковий вечір запалюють одну свічку, у другий – дві і так далі, тож у восьмій день запалюють вісім свічок.
Захід «Ханукальні вогні» в Києві відбувся на Контрактовій площі, біля пам’ятника Григорію Сковороді де була встановлена Ханукальна Менора. На урочистості булди присутні члени різних єврейських організацій, представники влади та пересічні кияни.
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Ханука («освячення», «новосілля») – свято святості й чистоти, свято перемоги добра над злом, світла – над пітьмою, свято надії
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Ханукальна Менора була встановлена на Контрактовій площі, біля пам'ятника Григорію Сковороді
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Свято встановлене на честь перемоги єврейських воїнів, здобутої в II столітті до нашої ери над окупантами-язичниками. Переказ свідчить, що піднявшись на Храмову гору, євреї знайшли в Храмі олію для лампад, достатню для підтримання вогню лише впродовж одного дня. Однак дивним чином вогонь у золотій менорі горів цілих вісім днів, протягом яких приготували нові запаси олії. Так було наново освячено Храм. На згадку про цю подію в свято щовечора запалюють свічки: одну – в перший день свята, дві – у другий, три – в третій і так далі, до восьми, використовуючи для цього, як правило, спеціальний свічник – ханукію
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В очікуванні свята
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Головний рабин течії традиційного юдаїзму в Україні – Реувен Стамов зі словами вітання на Святі Хануки
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Запалення першої свічки
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Не можна використовувати світло ханукальних свічок для роботи, читання
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Діти співають святкові пісні
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Світло, яке оберігає
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Діти фотографуються на фоні Ханукальної Менори. У Хануку прийнято давати дітям трохи грошей, «Хануке-ґелт», щоб збільшити інтерес дитини до вивчення Тори
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На святі можна було скуштувати хумус, страву, яка дуже популярна в Ізраїлі