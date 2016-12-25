«Ханука» в перекладі з івриту означає «освячення храму». Це свято встановлено на честь перемоги єврейських воїнів, здобутої в II столітті до нашої ери над окупантами-язичниками. Увечері напередодні Хануки в перший раз за рік запалюють ханукальну менору. У перший святковий вечір запалюють одну свічку, у другий – дві і так далі, тож у восьмій день запалюють вісім свічок.



Захід «Ханукальні вогні» в Києві відбувся на Контрактовій площі, біля пам’ятника Григорію Сковороді де була встановлена Ханукальна Менора. На урочистості булди присутні члени різних єврейських організацій, представники влади та пересічні кияни.