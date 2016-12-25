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25 грудня 2016, Київ 10:44
Фотогалереї

Єврейська громада Києва розпочала святкування Хануки (фотогалерея)

«Ханука» в перекладі з івриту означає «освячення храму». Це свято встановлено на честь перемоги єврейських воїнів, здобутої в II столітті до нашої ери над окупантами-язичниками. Увечері напередодні Хануки в перший раз за рік запалюють ханукальну менору. У перший святковий вечір запалюють одну свічку, у другий – дві і так далі, тож у восьмій день запалюють вісім свічок.

Захід «Ханукальні вогні» в Києві відбувся на Контрактовій площі, біля пам’ятника Григорію Сковороді де була встановлена Ханукальна Менора. На урочистості булди присутні члени різних єврейських організацій, представники влади та пересічні кияни.
Ханука (&laquo;освячення&raquo;, &laquo;новосілля&raquo;) &ndash; свято святості й чистоти, свято перемоги добра над злом, світла &ndash; над пітьмою, свято надії
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Ханука («освячення», «новосілля») – свято святості й чистоти, свято перемоги добра над злом, світла – над пітьмою, свято надії

Ханукальна Менора була встановлена на Контрактовій площі, біля пам&#39;ятника Григорію Сковороді
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Ханукальна Менора була встановлена на Контрактовій площі, біля пам'ятника Григорію Сковороді

Свято встановлене на честь перемоги єврейських воїнів, здобутої в II столітті до нашої ери над окупантами-язичниками. Переказ свідчить, що піднявшись на Храмову гору, євреї знайшли в Храмі олію для лампад, достатню для підтримання вогню лише впродовж одного дня. Однак дивним чином вогонь у золотій менорі горів цілих вісім днів, протягом яких приготували нові запаси олії. Так було наново освячено Храм. На згадку про цю подію в свято щовечора запалюють свічки: одну &ndash; в перший день свята, дві &ndash; у другий, три &ndash; в третій і так далі, до восьми, використовуючи для цього, як правило, спеціальний свічник &ndash; ханукію
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Свято встановлене на честь перемоги єврейських воїнів, здобутої в II столітті до нашої ери над окупантами-язичниками. Переказ свідчить, що піднявшись на Храмову гору, євреї знайшли в Храмі олію для лампад, достатню для підтримання вогню лише впродовж одного дня. Однак дивним чином вогонь у золотій менорі горів цілих вісім днів, протягом яких приготували нові запаси олії. Так було наново освячено Храм. На згадку про цю подію в свято щовечора запалюють свічки: одну – в перший день свята, дві – у другий, три – в третій і так далі, до восьми, використовуючи для цього, як правило, спеціальний свічник – ханукію

В очікуванні свята
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В очікуванні свята

Головний рабин течії традиційного юдаїзму в Україні &ndash; Реувен Стамов зі словами вітання на Святі Хануки
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Головний рабин течії традиційного юдаїзму в Україні – Реувен Стамов зі словами вітання на Святі Хануки

Запалення першої свічки
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Запалення першої свічки

Не можна використовувати світло ханукальних свічок для роботи, читання
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Не можна використовувати світло ханукальних свічок для роботи, читання

Діти співають святкові пісні
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Діти співають святкові пісні

Світло, яке оберігає
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Світло, яке оберігає

Діти фотографуються на фоні Ханукальної Менори. У Хануку прийнято давати дітям трохи грошей, &laquo;Хануке-ґелт&raquo;, щоб збільшити інтерес дитини до вивчення Тори
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Діти фотографуються на фоні Ханукальної Менори. У Хануку прийнято давати дітям трохи грошей, «Хануке-ґелт», щоб збільшити інтерес дитини до вивчення Тори

На святі можна було скуштувати хумус, страву, яка дуже популярна в Ізраїлі
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На святі можна було скуштувати хумус, страву, яка дуже популярна в Ізраїлі

Закінчилося свято вогняним шоу
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Закінчилося свято вогняним шоу

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