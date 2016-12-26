Війна на Донбасі – пастка для Путіна (огляд преси)

Бої під Світлодарськом знову нагадали суспільству, що війна триває і що від великої війни українців відділяє лише тонкий ланцюжок опорних пунктів, констатує дописувач «Дзеркала тижня». Саме тому, на думку автора, армію треба готувати до реальної локальної війни. Якби такі операції проводилися за планом, і до них війська готувалися, починаючи з навчальних центрів, Україна змогла б вибити найголовніше – людський ресурс противника, його бойовий дух. Видання зазначає, що Україна не може конкурувати з росіянами в кількості старої радянської зброї на Донбасі, – вони завезуть не менше. Але може вибити у противника те, чого йому по-справжньому бракує. Тільки силові важелі зможуть примусити Путіна зрозуміти, що війна в Україні – це пастка, з якої треба йому швидше виплутуватися і йти з Донбасу. Найдієвіший метод переконати Кремль забратися з України – це збільшення кількості трун у Росію з фронту. І це мінімізація українських втрат. На цьому наголошується в статті «Світлодарськ: сценарій майбутньої війни».

Чому для оборони українських національних інтересів важливо розуміти, що російський шоу-бізнес є одним із засобів зовнішньої експансії Кремля? Про це розповідає «Український тиждень». Видання наголошує, що російські естрадні артисти – це конячки з однієї упряжки «русского мира», яку поруч із ними тягнуть Гундяєв, Дугін і Проханов, Глазьєв, Шойгу і шеф ФСБ Бортніков.

Адже культура, як наголошує вже автор іншої публікації в «Українському тижні», – це система цінностей. Масова культура – їхній концентрат, причому в найпростішому, легковживаному варіанті. Те, що надходить в Україну з Росії у вигляді безвинної попси, є зліпком системи радянських цінностей. І їхня отруйність у тому, що вони реанімують комуністичний і колоніальний контекст, наголошується у рубриці «Гуманітарна бепека».

Тижневик «Фокус» стверджує, що в Україні запущений маховик змін: за останні 3 роки досягнуто чи не більше, ніж за попереднє двадцятиріччя, хоча про точку неповернення позитивних реформ говорити ще рано. У 2017 році видання прогнозує злети і падіння економіки, боротьбу з корупцією, військові конфлікти, зміни політичних сил, а також популізм. Докладніше йдеться в статті «20 + 17 трендів і подій року, що минає, які змінять Україну та світ».

Тижневик «Новое время» переконує, що наступного року зарплати українців зростуть, гривня залишиться на місці, а Міхеїл Саакашвілі увійде в топ українських політиків. А ще 2017-й стане часом вуличної політики, яка може спричинити відставку деяких міністрів. Критичною стане осінь: початок чергового політсезону і поява нових партій може спровокувати кризу і запустити процес розпуску нинішнього скликання Верховної Ради. З'являться нові партії з рейтинговими лідерами. Однак шанси на дострокові парламентські вибори невеликі, переконує «Новое время».