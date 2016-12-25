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26 грудня 2016, Київ 01:52
Відео

Пожежу біля станції метро «Лісова» у Києві загасили – ДСНС (відео)

Пожежу біля станції метро «Лісова» у Києві загасили – ДСНС (відео)
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Сьогодні близько полудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на ринку секонд-хенду, що неподалік станції метро «Лісова» в Києві. Через це адміністрація столичного метрополітену повідомила про закриття двох станцій – «Лісова» та «Чернігівська». За даними рятувальників, пожежа розгорілася на площі 2 тисячі квадратних метрів. Ускладнювала гасіння велика кількість легкозаймистих речей. Також на місці пожежі було виявлено тіло людини, за непідтвердженими даними – жінки. Причина пожежі та збитки встановлюються. (Відео Головного управління ДСНС України у Києві)

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