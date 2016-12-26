Журналістку з Кривого Рогу звинувачують у глузуванні з родичів загиблих бійців АТО і майданівців

Дніпро – «... Ще скакали ніби й проти корупції, не тільки ж хотіли насолити «москалям»...» Через публікацію зокрема з такою фразою в одному з видань Кривого Рогу місцеву журналістку Ларису Чухан вимагають виключити зі Спілки журналістів України. З цією вимогою до місцевого осередку Спілки звернулася редакторка іншого ЗМІ Інна Іванченко. Вона звинувачує свою колегу в глузуванні з родичів загиблих бійців АТО і майданівців. У газеті, де надрукували статтю, звинувачення відкидають. У місцевому осередку НСЖУ теж не вбачають порушень професійної етики в публікації. А медіа-експерт стверджує, що для повноти картини варто аналізувати й інші публікації автора.

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Редакторка газети «Кривий Ріг вечірній» і громадська активістка Інна Іванченко звернулась до міського осередку Національної спілки журналістів України з вимогою позбавити членства в Спілці й звання «заслуженої» своєї колеги – журналістки Лариси Чухан – за публікації в місцевому виданні.

Інна Іванченко стверджує: журналістка видання «Домашняя газета» Лариса Чухан (під псевдонімом Карина Боровик) допустила в своїй статті «неетичні, непатріотичні та зневажливі» висловлювання. Іванченко заявляє: її колега в публікації «у зневажливій, глузливій формі висловлюється в бік родичів героїв – бійців, які загинули під час війни на сході України – Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка, чиї пам’ятники постійно паплюжаться невідомими особами, знищуються державні прапори, встановлені на могилах воїнів». І наводить таку цитату: «…одна криворожанка пожаловалась в СБУ: кто-то нахулиганил на могиле её родственника. Точно сепаратисты, кто же ещё…».

У цій же статті авторка, запевняє Інна Іванченко, «насміхається над майданівцями». Як аргумент також наводиться цитата з публікації: «…ещё скакали вроде и против коррупции, не только ведь хотели насолить москалям…».

Уже цих цитат достатньо, вважає Інна Іванченко, аби вимагати від комісії з етики Спілки журналістів «надання оцінки професійній діяльності» авторки й позбавлення її звання Заслужений журналіст України.

Викликає питання в морально-етичному плані

«Вона весь час пише в іронічному стилі, зі знущанням таким… У неї немає прямих закликів, у неї такий стиль викладення, але підтекст зрозумілий. Тому ми не можемо звернутись до правоохоронних органів. Але є така знущальна манера викладення, і вона спрямована в сторону Майдану, в сторону АТОвців. Викликає питання в морально-етичному плані. Тому я як редактор звернулась до місцевого осередку НСЖУ. Хай дивляться, чи є там порушення етики. Я вважаю, що є. Я дивуюсь, чому її досі друкувала «Домашня газета». А тоді з’ясувалось: вона є одним зі співзасновників газети, це дуже тиражна газета в Кривому Розі», – зазначила в коментарі Радіо Свобода Інна Іванченко.

«Більше на захист Майдану, як ми, напевно, ніхто не виступав»

У «Домашній газеті», одному із видань на Криворіжжі, яке існує 20 років, з такими оцінками публікації категорично не згодні. Надати контакти авторки статті для особистого коментаря в газеті відмовились, посилаючись на її вік і самопочуття.

Водночас головний редактор видання Віктор Коваленко заявив: фрази, що фігурують у зверненні Іванченко до Спілки журналістів, вирвані з контексту. Те, що журналістка під псевдонімом Карина Боровик пише в іронічному ключі й критикує діяльність влади, ще не означає, що вона не є патріоткою України. Видання надає слово журналістам з різними поглядами, хоча й не завжди поділяє їх, зауважив Віктор Коваленко. Він також спростував інформацію Інни Іванченко про те, що Лариса Чухан є однією зі співзасновників газети.

Якщо хтось незадоволений владою і людьми, які так чи інакше діють, то хіба це сепаратизм?

«Погортайте газету і побачите, які ми «сепаратисти». Більше на захист Майдану, як ми, напевно, ніхто не виступав. Напевне. Наша газета, напевно, чи не єдина в Кривому Розі підтримувала Майдан. Хоча я, чесно кажучи, не розділяю всі думки, але у мене працюють вільні журналісти. Для «сепаратизму» є чітке визначення, а якщо хтось незадоволений владою і людьми, які так чи інакше діють, то хіба це сепаратизм?» – зазначив головний редактор «Домашней газеты».

«У статті немає нічого на шкоду держави» – секретар місцевого осередку НСЖУ

У Криворізькому осередку Спілки журналістів Радіо Свобода повідомили: статтю, що викликала такий розголос, уже розглядали в колі провідних журналістів міста, вивчали кожен абзац, планують розглянути ще й на засіданні правління. Попередній висновок такий: публікація не містить ніяких ознак порушення професійної етики.

Як зазначила в коментарі Радіо Свобода секретар Криворізької міської організації НСЖУ Людмила Тіміргалєєва, авторка статті Лариса Чухан, мовляв, шанована в місті людина й журналіст, одна з найкращих публіцисток в регіоні, працює в журналістиці не одне десятиліття. Питання про позбавлення її почесного звання й членства в спілці не стоїть.

Можна всіляко трактувати й роздмухувати…

«Є свобода слова, є свобода думки, є стаття 34 Конституції України, нехай прочитають. Лариса Чухан – заслужений журналіст України, я її добре знаю, гарний публіцист, розумна жінка, більшого патріота, як вона, напевно, немає. Ми сиділи, четверо провідних журналістів, розглядали кожен абзац статті. Ну нічого там немає такого на шкоду держави. Можна всіляко трактувати й роздмухувати… А Лариса цього року подала свої роботи на конкурс до обласної організації Спілки журналістів і була визнана найкращим публіцистом в області… Вона дуже мастита журналістка», – зазначила Людмила Тіміргалєєва.

«Варто дивитися статтю в цілому, щоби бачити контекст висловлювань і характер статті»

Керівник правових проектів Інституту масової інформації Роман Головенко зауважує: аби зробити висновок щодо порушення журналістської етики в публікації, вирваних з контексту фраз замало, більше того – для повноти картини потрібні й інші публікації автора. Варто також чітко визначити, був це журналістський матеріал, чи авторська колонка, каже медіа-експерт.

Подібні «жарти» проскакують з російського боку, але це виглядає зневагою щодо родичів загиблих на Майдані

«Звісно, що тут варто дивитися статтю в цілому, щоби бачити контекст висловлювань і характер статті (бо вона могла бути не журналістським матеріалом, а авторською колонкою, до якою етичних вимог виставляється значно менше). Наразі лише бачу, що ця журналістка дійсно нетолерантно висловилася про людей на Майдані (мовляв, вони «скакали» там не лише для того, щоби росіянам насолити). Подібні «жарти» проскакують з російського боку, але це виглядає зневагою щодо родичів загиблих на Майдані. Але тут варто брати до уваги, чи допускала вона щось подібне в інших своїх матеріалах. Також це більше вже питання до самої редакції: могла вона допустити таку публікацію чи ні», – зазначив у коментарі Радіо Свобода медіа-експерт.