В Івано-Франківську через грип оголошений карантин

З 26 грудня в Івано-Франківську оголошений карантин у зв’язку з високою захворюваністю на ГРВІ та грип. Відповідне рішення ухвалила міська влада.

Упродовж минулого тижня в місті не могли визначитися, чи запроваджувати карантин, чи дочасно оголошувати канікули, чи все-таки «дотягти» навчання до 30 грудня. Освітяни наполягали на продовженні навчання, мотивуючи це підсумковими контрольними в школах. Натомість медики відзначали високий рівень захворюваності дітей.

Ще вранці 23 грудня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що карантину не буде, а канікули триватимуть з 30 грудня до 13 січня. А вже в другій половині того ж дня було ухвалене рішення про призупинення навчання.

Фахівці нині фіксують в Івано-Франківську найвищий на Прикарпатті показник захворюваності на ГРВІ та грип. За даними департаменту охорони здоров’я, за 50-й тиждень року в Івано-Франківській області по медичну допомогу з приводу ГРВІ та грипу звернулося майже 11 тисяч людей, що на 75% відсотків більше, ніж за попередній тиждень. З них майже 4300 – діти. 300 дітей госпіталізовано. Раніше на Прикарпатті було призупинене навчання через грип у школах трьох районів та міста Коломиї.