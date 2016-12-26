«Новий цар» Трамп? Грандіозна сварка у соцмережах США через Різдво

Різдвяне привітання Республіканської партії викликало вибух критики, після того, як деякі оглядачі побачили у традиційному для християн зверненні до Ісуса Христа у час його народження, комплімент новообраному президенту США Дональду Трампу.

«Веселого Різдва всім! Понад дві тисячі років тому, нова надія прийшла до світу, Спаситель, який запропонував обіцянку спасіння усьому людству. Як і сказали три волхви тієї ночі, це Різдво – час святкування доброї звістки про нового Царя. Ми сподіваємося, що американці, які відзначають Різдво сьогодні, насолодяться цим святом сповненим радощів та близькістю з родиною та друзями».

Ця частина офіційного привітання з Різдвом від голови Республіканської партії США Райнс Прібаса негайно була витлумачена, як возведення Трампа у царський ранг.

«Боже мій!» – обурено твітнув авторитетний професор Fletcher School of International Affairs Даніель Дрезнер.

«А вони реально бачать у Трампі Христа з помаранчевою мар мизою», – пише Джош Барро, редактор видання Business Insider.

«Прібас та республіканці мають вибачитись за те, що використали Різдво, щоб порівняти Трампа з Ісусом та назвати його «новим Царем», – обурено твітував демократичний стратег Джон Аровосіс.

Масштаби обурення не вичерпуються кількома твітами.

Між тим у контексті Різдвяного звернення до християн словосполучення «новий Цар», вжите стосовно обставин народження Ісуса, стосується Ісуса як спадкоємця царів Ізраїлю та нащадка сімейної гілки легендарного ізраїльського царя Давида.

За християнською традицією, юдейські пророки до народження Христа провіщали прихід нового царя з роду Давида, який буде одночасно священиком і царем та виконає все те, що Ізраїль очікує від істинного Царя світу. Християни вважають, що цим новим Царем став Ісус Христос.

Реакція на обурення критиків Трампа різдвяним поздоровленням від республіканців християнам не примусила себе чекати.

«Завядки лібералам, я щойно перетворився із противника Трама у його прихильника», – відповів один із Twitter користувачів.

Інші побачили у нападках на Трампа свідчення безграмотності оглядачів стосовно християнства.

«Деяким журналістам, які хочуть зрозуміти, чому ми величаємо Христа Царем, я рекомендую прочитати Матвія 6:15, Одкровення 17:14, Одкровення 19:16», – твітує співзасновник видання Federalist Шон Дейвіс.

«Новим царем» Біблія називає Ісуса. Навіть на Різдво журналісти плодять фейки», – твітує журналіст-консерватор Майк Чернович.