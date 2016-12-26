Син Лукашенка розповів, як грав на фортепіано із Путіним і що не дуже хотів би стати президентом

11-річний Євген Грішин з селища Артемівське під Владивостоком взяв інтерв'ю у молодшого сина президента Білорусі – Миколи Лукашенка. Інтерв'ю показали в передачі «Спеціальний репортаж» на телеканалі «Білорусь-1».

Я, напевно, не дуже б хотів стати президентом

Юний кореспондент запитав у Миколи Лукашенка, чи хоче той стати наступником свого батька: «У мене багато хто про це запитує. Якщо чесно, я, напевно, не дуже б хотів стати президентом. Дуже складне життя тоді буде, не впевнений, що я готовий до нього», – відповів Лукашенко-молодший.

Можливо, лікарем, можливо, військову кар'єру розгляну – ще не визначився, ще є час

Про те, ким він хоче бути в майбутньому, молодший син Олександра Лукашенка ще не вирішив: «Можливо, лікарем, можливо, військову кар'єру розгляну – ще не визначився, ще є час», – розповів він.

Переглядаючи з Миколою альбом з фотографіями, Євген поцікавився, де тому найбільше сподобалося.

«Мені і в східних країнах дуже сподобалося, і на Заході, і в країнах Південної Америки, і в США», – дипломатично ухилився від відповіді хлопчик.

Тато рідко ходить на мої концерти, зазвичай я для нього вдома граю

Микола Лукашенко чотири рази на тиждень займається музикою: «Тато рідко ходить на мої концерти, зазвичай я для нього вдома граю», – зізнався він і похвалився, що одного разу зіграв на фортепіано разом з президентом Росії Володимиром Путіним в чотири руки «одну з його улюблених композицій».

В інтерв’ю також показали кадри, де молодший син Лукашенка грає в чотири руки з викладачем на роялі, катає юного журналіста на електрокарі, вчить його стояти на лижах, а також показує гостю знамениту президентську ферму.

«Такого молока ти ніде не куштував», – каже Микола Лукашенко.

Також з сюжету випливає, що Грішин побував на президентській ялинці у Палаці Республіки і грав в хокей з Олександром Лукашенком.

Це перше самостійне інтерв'ю 12-річного Миколи Лукашенка.

За матеріалами Білоруської редакції Радіо Свобода