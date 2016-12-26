Чому Україна потрібна Туреччині?

Українсько-турецькі туристичні потоки зростають щороку. З України до Туреччини подорожують вп’ятеро більше людей, ніж навпаки. В середині грудня на Анталійському узбережжі в місті Серік відбувся перший українсько-турецький саміт щодо туристичної співпраці та налагоджені зв’язків у сфері бізнесу. В Туреччині зізнаються, що хотіли б більше бачити українських туристів на своїх курортах, втім, готові й допомагати Україні розвивати туристичну інфраструктуру та залучати турецьких інвесторів та громадян до країни.

Між Україною та Туреччиною наразі діє безвізовий режим. Приблизно 1 мільйон українців за 2016 рік відвідали Туреччину з туристичним візитом, натомість до України приїхали близько 200 тисяч турків. Ці цифри, попри їх суттєву різницю, перевищили очікування обох сторін, зазначають учасники саміту.

Учасники українсько-турецького форуму шукали шляхи покращення співпраці між країнами як у туристичній, так і в економічній сфері.



Обидві країни мають вигідне розташування, вихід до моря та родючі землі, але туристичний потік з українського боку вп’ятеро перевищує зворотній. Так, можна послатися на погодні умови, які в Туреччині значно відрізняють в тепліший бік, проте й там взимку низький сезон через похолодання та не пляжну погоду.

То в чому принципові різниці в підходах до туристичного відпочинку, а в чому позиції України та Туреччини мають спільні точки дотику?

Мовні аспекти

Готелі Туреччини здебільшого зручні для російськомовного туриста. Після російських та українських туристів за кількістю відвідувань Туреччини йдуть європейці. Їх обслуговують переважно англійською.

Найбільше в нас туристів із Росії, хоча ми б хотіли, щоб було з України

«Найбільше в нас туристів із Росії, хоча ми б хотіли, щоб було з України», – зізнається журналістам мер міста Серік Рамазан Чалик.

В кожному готелі є працівники, які розуміють та говорять російською. Це зручно і для двомовного українського туриста. Втім, якщо ви спілкуєтесь виключно українською, все частіше ви можете почути рідну мову у відповідь. В готелях працюють українські громадяни, які переходять на українську мову спілкування, якщо чують її від гостей. Деякі окремі фрази українською вже знають і балакучі продавці на ринках турецьких міст.

Врешті, виходить, що українці можуть відвідувати Туреччину із мінімальними знаннями англійської. Туристичні екскурсії з гідом також легко знайти, щоправда, російською.

Якщо говорити про залучення турків до України як туристів, то тут існує мовний бар'єр, коли турист не володіє українською, російською чи англійською.

Народний депутат Лев Підлісецький, який представляв український парламент на саміті, розповів про свою сімейну туристичну компанію у Львові, яка запровадила екскурсії турецькою мовою.

Ми перші в Україні запровадили екскурсії турецькою мовою

«Ми, я думаю, перші в Україні запровадили екскурсії турецькою мовою. З травня ми мали в гостях більше ніж 1200 туристів, які послухали екскурсію на своїй мові», – зауважив депутат під час виступу.

Олександр Новіковський, президент Асоціації лідерів турбізнесу України, вважає, що значним недопрацюванням з українського боку є саме відсутність інформації про Україну. Недостатня популяризація країни і її туристичних переваг не дає бажаного потоку туристів до тих міст, які є туристичними візитівками, додає він.

Попри проблеми в розвитку туристичної інфраструктури, Україна довела, що здатна швидко втілювати та реалізовувати світові заходи, вважає Новіковський.

Україна показала, що вона може підтримувати і обслуговувати події світового рівня. В 2017 році ми приймемо чемпіонат світу з хокею та «Євробачення»

«Ми довели, що можемо обслуговувати заходи світового рівня. Ми провели «Євро-2012», і це було показово. Нас поливали брудом, говорили, що ми нездатні, робили багато перешкод, які не давали нам розкритися повністю. Але, незважаючи на це, Україна показала, що вона може підтримувати і обслуговувати події світового рівня. Першим таким заходом було «Євробачення», другим – «Євро-2012». Сьогодні Україна готується приймати подібний захід. В 2017 році ми приймемо чемпіонат світу з хокею та «Євробачення», – наголосив під час виступу президент Асоціації лідерів турбізнесу України.



Туристична інфраструктура

Особливістю турецького туризму є інфраструктура, яка розрахована на відпочинок з урахуванням різноманіття смаків гостей. Великі готельні комплекси побудовані таким чином, щоб надавати максимум послуг, які б викликали бажання в гостя якомога більше часу проводити в межах території відпочинку.

Голова міста Серік Рамазан Чалик наголошує, що інфраструктуру продумували заздалегідь, ця робота тривала впродовж багатьох років з орієнтацію на туристичний потенціал. Своїм досвідом готові, каже він, ділитися з українцями. Мер Серіка особисто побачив чимало проблем в розвитку туристичної інфраструктури під час візиту до Одеси.

Ми маємо робити внесок в туристичний розвиток, в розвиток дружби між нашими країнами

«Ми вважаємо, що ми маємо робити внесок в туристичний розвиток, в розвиток дружби між нашими країнами. Був минулого року в Одесі – там дуже мало готелів, апартаментів для туристів. Ми пропонуємо на прикладі Анталії показувати, як правильно розвивати туристичний напрямок», – пояснює Рамазан Чалик.



В Туреччині для туристичного бізнесу запровадили пільгові умови оподаткування, зокрема й на етапі розвитку та будівництва. Таким чином стимулювали інвестиції в туристичну інфраструктуру.

Для України з її економічним станом зараз є більшим пріоритетом промисловість, зауважує Олександр Новіковський. Для розвитку туристичної сфери, подібної до турецької, в країні мають працювати цілеспрямовані державні програми.

Найбільш орієнтованим на туристів містом в Україні вважається Львів. До цього міста щороку приїжджають понад 2 мільйони туристів, зазначає депутат Лев Підлісецький, з них 30% – це туристи з Заходу.

Економічна співпраця

В останні 5 років стосунки між Україною та Туреччиною значно розвинулись, зауважує представник національної асамблеї Туреччини, Ільхамі Ґірай Шахин.

Три основних напрямки економічної співпраці: енергетика, торгівля та туризм.

У сфері енергетики Туреччину з Україною пов’язує договір співпраці на 2 мільярди доларів, зауважив Ільхамі Ґірай Шахин. Турецькі інвестори все частіше обирають будівельний сектор в Україні. За словами представника національної асамблеї Туреччини, 154 турецькі будівельні компанії працюють між двома країнами.

Туреччина не визнає анексії Криму. Ми будемо продовжувати й надалі політику підтримки територіальної цілісності України

«Туреччина не визнає анексії Криму. Ми на всіх рівнях кажемо про те, що це анексія і це порушення територіальної цілісності України. І це політика Туреччини, яку вона декларує. На Генеральній асамблеї ООН Україна представила резолюцію про порушення прав людини в Криму – і Туреччина підтримала цю резолюцію, в результаті 73 країни заявили про те, що вони не визнають анексію. Ми маємо активно працювати і бути солідарними для того, аби наші країни розвивалися, щоб вони були сильнішими і зростав достаток народу. Роль туризму неможливо применшити, адже це не лише міст дружби та громадська дипломатія, це і підприємницька діяльність. Дуже багато наших компаній працюють на території України, в тому числі й будівельні підрядники. Для нас Україна – це дружня країна, і ми будемо продовжувати й надалі політику підтримки територіальної цілісності України», – зазначив на саміті Ільхамі Ґірай Шахин.

За даними посольства України, Туреччина є одним з основних економічних партнерів, на долю якого припадає 6,1% від загального обсягу українського експорту, за даними першого півріччя 2016 року.

Основні напрямки експорту до Туреччини за перше півріччя 2016 року – це чорні метали – 50,2%, добрива – 5,8%, насіння і плоди олійних рослин – 13,9%, деревина і вироби з деревини – 7,4% від загального обсягу.

З Туреччини до України за цей же період везли їстівні плоди та горіхи – 11,6%, пластмасу, полімерні матеріали – 6,1%, насіння і плоди олійних рослин – 11,9%, реактори ядерні, котли, машини – 9,6%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 6,7%, нитки синтетичні або штучні – 4,1% від загального обсягу імпорту з цієї країни.



З України поставки товарів до Туреччини перевищили зворотній імпорт на 498 мільйонів доларів.

А от щодо сервісу, то Туреччина надала Україні послуг більше на 30,9 мільйона доларів, ніж українська сторона турецькій.

260 мільйонів доларів США Туреччина інвестувала в українську економіку станом на червень 2016 року, за даними Державної служби статистики України. Найбільший обсяг інвестицій припав на сферу промисловості, інформації та телекомунікації, оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Проте загальний обсяг турецьких інвестицій в Україну з урахуванням фінансових ресурсів, залучених через банківські структури та спільні підприємства, які розташовані у третіх країнах, складає близько 3 мільярдів доларів США, повідомляє посольство України в Туреччині.