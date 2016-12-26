Чому в так званій «ЛНР» збираються скинути «прем’єр-міністра»?

(Рубрика «Точка зору»)

Серйозні зміни наближаються в угрупованні «ЛНР» (визнане терористичним в Україні). Наприкінці минулого тижня тамтешній «парламент» висловив незадоволення роботою «прем’єр-міністра» Сергія Козлова. Це – крок до відставки другої особи в ієрархії сепаратистів. Що стало причиною цього?

Про скорі зміни свідчить голосування на засіданні «народної ради ЛНР» після звіту «прем’єр-міністра» Сергія Козлова за рік роботи на посаді. Як повідомляє сайт «парламенту» угруповання, після звіту Козлову поставили низку запитань щодо його доповіді та стосовно роботи «міністерств» в цілому, на які він не зміг відповісти. В результаті «депутати» ухвалили рішення визнати роботу «голови ради міністрів» незадовільною. За таке рішення проголосували 33 з присутніх 45 депутатів, а 11 «прийняли доповідь до відома».

«Народна рада» – орган, повністю підконтрольний ватажку луганських сепаратистів Ігорю Плотницькому. В ньому – дві фракції, «Мир Луганщині» (головою цієї «партії» є сам Плотницький, у неї більшість) та «Луганский економічний союз», також контрольований ватажком угруповання. Отже, незадовільну оцінку «голова радміну» отримав, можна вважати, особисто від «глави ЛНР».

Це – оголошення про скору відставку. Але одна з найцікавіших деталей – тиша на головних інформаційних ресурсах сепаратистів. Через це новина не отримала належного резонансу.

Дива з передруками

Першоджерелом передруків стала новина кремлівського РІА Новості. Як не дивно, деякі передруки з’явились ще до оприлюднення новини-джерела! Скажімо, «Аргументи і факти» виставили новину 22 грудня о 17.30, при цьому видання посилається на новину РІА Новості, яка опублікована лише о 18.14.

Коментарі від «спікера народної ради» Дегтяренка та «глави ЛНР» Плотницького оприлюднені лише наступного дня після голосування проти звіту «прем’єр-міністра».

«Як не гірко це звучить, але на засіданні «народної ради» «депутати» після того, як заслухали звіт «голови ради міністрів», ухвалили рішення визнати його роботу незадовільною. Це рішення має під собою вагомі підстави. «Депутати народної ради», які є плоттю від плоті народу, знаючи економічні проблеми «держави» в умовах незавершеної війни не з чуток, дали справедливу оцінку роботі голови «ради міністрів». Вони вчинили чесно, оскільки всі процеси в «республіці» мають відбуватися відкрито. У «народній республіці» ми не маємо права не прислухатися і не виконувати волю народу», – йдеться у заяві Плотницького на його офіційному сайті.

А «спікер парламенту ЛНР» Володимир Дегтяренко пояснює на сайті «народної ради», що між обіцянкою Козлова докласти зусиль для економічного зростання «республіки» й реальністю – прірва. Тому він особисто вважає таке рішення «депутатів» справедливим і сам також за нього голосував.

Такі заяви у будь-якій ієрархії зазвичай передують відставці посадовця. Проте навіть після оприлюднення заяв ватажків угруповання новини про це не з’явились на «офіційних» інформагентствах угруповання «ЛНР» – «ЛуганскІнформЦентр» (ЛІЦ) та МІА «Істок». Точніше, на ЛІЦ новина про засідання була, але її видалили (див. скріншоти). Це – ознака того, що не все так просто з потенційною відставкою.

Плотницький зачищає власну креатуру?

Сергія Козлова вважали креатурою Ігоря Плотницького. «Главою радміну ЛНР» Козлов був призначений рік тому, 26 грудня 2015 року. Колишній МНСник-пенсіонер, він із травня 2014 року служив начальником штабу у батальйоні «Заря» під командуванням Плотницького. А з червня був начальником штабу «народної міліції ЛНР».

А найголовніше – його призначили замість Геннадія Ципкалова. Той входив до «стахановського угруповання» у верхівці угруповання «ЛНР» разом із тодішнім «спікером народної ради» Олексієм Карякіним. Обидва у 2014-му стояли біля витоків «руської весни» разом із колишнім «народним губернатором» та першим «главою ЛНР» Валерієм Болотовим.

Цієї осені Ципкалов загадково повісився, перебуваючи під арештом, після допиту «генпрокуратурою ЛНР». Він нібито брав участь у заколоті проти Плотницького.

Отже, рік тому Плотницький замінив «не свого» Ципкалова на «свого» Козлова. Та виявляється, не все гладко між двома ватажками.

Цієї осені контрольована «главою республіки» «народна рада» ухвалила «закон», який зводив нанівець повноваження «голови радміну». Згідно з цим документом за 7 жовтня, призначення «міністрів» та їхніх заступників, структура та штатний розпис цих установ мав затверджувати виключно Плотницький. Навіть керівництво «апаратом радміну» він перебрав на себе!

Такі документи не ухвалюють, коли довіряють одне одному.

Вочевидь, Плотницький волів би позбутися Козлова ще тоді, але з якихось причин не міг цього зробити. Насправді не вийшло й довго тримати таку повноту влади. Адже через місяць (12 листопада, у суботу!) на позачерговому засіданні «народна рада» скасувала відразу кілька «законів», які концентрували владу в руках Ігоря Плотницького. Зокрема й цей, про обмеження повноважень глави «радміну».

Зрозуміло, що Плотницького хтось примусив віддати захоплені повноваження.

Хто стане наступним «прем’єр-міністром»?

Будь-які серйозні питання стосовно так званої «ЛНР» – зокрема кадрові – вирішуються у Москві (хоч російська влада публічно і відмежовується від подій на Донбасі). Вплив на ситуацію мають кілька гравців. По-перше, Адміністрація президента Росії в особі Владислава Суркова, під дахом якого «керує» Плотницький. По-друге, ФСБ, філіями якої фактично є «міністерства держбезпеки» («МДБ») і в Донецьку, і в Луганську.

Кожний з гравців жадає збільшити коло питань у своїй компетенції, бо кожне питання – це гроші з бюджету та простір для різних хитрих операцій, на яких теж можна заробити. Потоки гуманітарки, будматеріалів, зрештою, грошей на виплати пенсій та соціальної допомоги – усе це шалені кошти, за «освоєння» яких між гравцями триває суперечка.

Жовтневе перебирання Плотницьким на себе повноважень у Москві розцінили, ймовірно, як надмірні апетити Суркова. І примусили віддати назад. Характерно, що разом зі згаданим «законом» були скасовані ще кілька актів, якими обмежувалися повноваження «МДБ» у частині розслідувань щодо високопосадовців так званої «ЛНР».

І ось тепер – публічна догана Сергію Козлову, визнання роботи незадовільною. Демарш може призвести до відставки. Але хто прийде на його місце – питання.

Судячи з масованої інформаційної атаки проти Плотницького з боку «МДБ»-ФСБ, а також із неохочого висвітлення у «республіці» голосування-передвісника відставки Козлова, події можуть розгортатися не так, як хотілося б «главі ЛНР» та його куратору. Тобто, можливо, замість Сергія Козлова Кремль планує поставити когось ще менш бажаного для Суркова та Плотницького.

Тим більше, що згадана інформатака на Плотницького триває. Днями, наприклад, у федеральному випуску «Комсомольської правди» вийшла стаття під назвою «Ігор Плотницький насаджує у Луганську сектантські вчення».

Також важко не пов’язати з подіями у Луганську ймовірний візит до Донецька Владислава Суркова, про який повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Олександр Бєлокобильський – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода