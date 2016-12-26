Окуповане Чистякове (колишній Торез) у листопаді охопила справжня паніка серед його жителів. У місті орудувала банда з 6-8 одягнутих у камуфляж та з автоматами «нелюдів», які катували людей та грабували їхні будинки.

Жертвами бандитів стали дев’ятеро людей. Жінок тортурами примушували викопувати зарите золото, віддавати власні прикраси, вказувати, де сховали долари та євро. Чоловіків по-звірячому били та різали ножами. Ніхто з людей із грошима не знав, коли та де станеться черговий напад.

У грудні містом пронеслися чутки про те, що бандитів нарешті схопили. Люди зраділи! «Піймали завдяки пеленгуванню мобільного біля вежі стільникового зв’язку», – містом пройшла оптимістична звістка!

Проте водіїв продовжували зупиняти та перевіряти машини. І на запитання незадоволених про те, чому зупинили, поліцейські так званої «ДНР» відповідали: «Ловим тех, кто кошмарит Торез».

Водії перепитували: « Так поймали же их?»

Відповіді поліцейських приголомшували всіх: «Поймали. Да не тех. Уже отпустили!»

І знову місто охопило песимістичне відчуття безнадії та жаху – хто буде наступною жертвою?

Газети, радіо та телебачення «народної республіки» ретранслюють пропагандистську локшину, зварену за рецептурою кремлівських ляльководів, твердо переконаних у тому, що все населення окупованої Росією частини Донбасу бажає повернення часів СРСР

Чутки на окупованих територіях залишилися єдиним джерелом достовірної інформації про реальне людське життя. Газети, радіо та телебачення «народної республіки» ретранслюють пропагандистську локшину, зварену за рецептурою кремлівських ляльководів, твердо переконаних у тому, що все населення окупованої Росією частини Донбасу бажає повернення часів СРСР. З екранів телевізорів ідуть новини про чуже та далеке життя Москви, про успіхи народу «молодої республіки» в розгортанні двохсотметрової «георгіївської» стрічки у центрі Донецька, про те, як сам Захарченко пообіцяв повернути «скіфське золото» в «російський Крим» після «захоплення ним Києва». Про реальне життя жителів окупованих територій ніхто нічого не говорить! Кожне слово правди тут стає вагомішим за золото.

Місто знову завмерло в очікуванні нових чуток про те, коли ж нарешті спіймають бандитів, які перетворили життя в окупованому місті на жахливу лотерею. Кого та де схоплять у власному дворі наступним? Чекати довелося недовго.

З’явився телесюжет під назвою «У Торезі затримано серійних розбійників». Спершу його показали на місцевому телебаченні, потім – на сепаратистських каналах із ширшим охопленням аудиторії – «ЮНІОН» і «Першому республіканському».

Люди дзвонили на мобільні телефони «впливових» джерел розповсюдження чуток у місті, питаючи, чи правда, що затримали саме тих, хто «кошмарив» Торез?

Може, саме тому, що новина про затримання банди надійшла саме з цих, заплямованих пропагандисткою брехнею поплічників окупантів джерел, у людей виникла недовіра до цієї звістки. Почалася перевірка інформації жителями Тореза. Люди дзвонили на мобільні телефони «впливових» джерел розповсюдження чуток у місті, питаючи, чи правда, що затримали саме тих, хто «кошмарив» Торез?

Саме ці «модератори» чуток видали інформацію про те, що ватажком бандитів був начальник воєнної комендатури міста разом із двома своїми підлеглими, а в банді був власний інформатор з числа самих підприємців, який наводив поплічників на тих, в кого були гроші, золото та валюта. Було підтверджено існування в банді ще трьох цивільних людей, прихильників спортивного способу життя, в яких важко запідозрити злодіїв.

Поділилися на тих, хто вірив в затримання справжніх розбійників, і тих, хто вважав, що знову затримали невинуватих

Ролик був розміщений в спільноті «Підслухано у Торезі» у соціальній мережі «вКонтакте» та викликав бурхливу дискусію поміж жителів. Люди поділилися на тих, хто вірив в затримання справжніх розбійників, і тих, хто вважав, що знову затримали невинуватих. Суперечка зайняла багато часу та слів! З’явилися й ті, хто вважав вбивць та катів людей місцевими «робін гудами». Ось тільки вони забули про те, що ніхто з торезьких розбійників не розкидав серед нужденних вулицями міста відібрані долари.

До подертих вітром та зливами прапорів так званої «ДНР», які окупаційна влада примушувала підприємців вивішувати над власними крамницями, прапорців Росії та невизнаних «республік» у автомобілях та автобусах задля поблажливості ДАІ додалися нові «обереги» – символіка «народної республіки», наклеєна на парканах та хвіртках осель заможних жителів міста.

Мабуть, вони вірять в те, що саме вона, як чудотворна ікона, зупинить нелюдів в камуфляжі з автоматами, коли ті прийдуть катувати та грабувати.

Мирослав Тямущий, пенсіонер, м. Торез

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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