Як шестикласники рятують природу

Київ – Шестикласники з київської школи №17 Софія-Христина та Нікіта придумали, як зробити чистішим повітря у місті. Обидва цікавляться екологією, тому з ентузіазмом взялися втілювати у життя просту ідею – переробку органічних відходів у компост. Під час краудфандингової кампанії школярам вдалося зібрати майже 33 тисячі гривень на втілення проекту

Один із авторів проекту Нікіта Шульга розповідає: разом з мамою вони часто розмовляли пор стан навколишнього середовища та дійшли висновку, що саме повітря найбільш забруднене. Оскільки вплинути на промислових гігантів та на вихлопний газ вони поки що не можуть, вирішили взятися за те, що в їхніх силах.

Ми хотіли вступити в ряди екологів, які роблять щось прямо зараз

«В екології, на жаль, дуже мало людей. В науці майже щодня роблять щось нове, може глобально, може й ні. Але в екології воно не особливо рухається… Ми хотіли вступити в ряди екологів, які роблять щось прямо зараз», – каже Нікіта.

Хлопець запропонував своїй однокласниці Софії-Христині Борисюк взятися за реалізацію проекту, який назвали «Компола». Назва походить від слів «компост» та «школа». Вони розпочали збір коштів на краудфандинговій платформі, щоб купити для школи компостер.

Кухарі готують нам обід, очищають овочі та фрукти, у них залишаються органічні відходи. Ми вирішили їх перетворювати на компост

«Щодня ми харчуємося в шкільній їдальні. Кухарі готують нам обід, очищають овочі та фрукти, у них залишаються органічні відходи, які потрапляють на сміттєзвалище. Ми вирішили їх перетворювати на компост», – каже Софія-Христина Борисюк.

Таким чином відходи, замість того, щоб потрапити на сміттєзвалище та забруднювати навколишнє середовище, будуть потрапляти у компостер.

Всього за півтора дні школярі зібрали необхідну суму на реалізацію проекту – 11 тисяч гривень. Одразу ж вони закупили все необхідне – компостер та паркан, щоб його огородити.

Відтепер у шкільній їдальні правило – органічні відходи за день не викидати. Поки що це єдина школа у Києві, яка займається переробкою відходів.

Ми тільки їм складаємо відходи з яблук, картоплі, з буряка… Можна з яєць, не можна з апельсинів

«Раніше ми просто викидали сміття у звичайний бак. Зараз ми складаємо в такі відра, діти забирають та виносять в свій компостер. Ми тільки їм складаємо відходи з яблук, картоплі, з буряка… Можна з яєць, не можна з апельсинів складати, тому що це шкідливо для їхніх черв’ячків», – каже кухар столичної школи №17 Маргарита Васюкова.

Софія-Христина на Нікіта щодня після занять самі забирають відходи з їдальні – на поталу черв’ячкам, які живуть у компостері. На вигляд це – непримітна бочка, проте під шаром відходів вирує своє життя.

Черв’ячки там у нас, їх півтори тисячі живе, плюс – декілька мільярдів бактерій, які там самі по собі живуть, вони це починають їсти

«Черв’ячки там у нас, їх півтори тисячі живе, плюс – декілька мільярдів бактерій, які там самі по собі живуть, вони це починають їсти. Так воно починає швидше гнити – й у результаті виходить гумус. Це більш покращений компост», – каже Нікіта Шульга.

Навесні добривом з цього компостера діти будуть удобрювати рослини довкола школи.

Коли їх стане багато, можна буде відчути краще повітря

«На десять шкіл (компостери – ред.) особливо нічим не допоможуть. Вони можуть трохи покращити повітря максимум на одну вулицю. Але якщо таких компостерів буде сотня, десятки сотень або тисячі, то, звичайно, покращить. Думаю, коли їх стане багато, можна буде відчути краще повітря», – каже Нікіта Шульга.

Школярі сподіваються, що компостери стануть осередками компостування не тільки для шкіл, а й для кафе та ресторанів, розташованих поряд зі школами. Крім того, вони прагнуть, щоб жителі сусідніх будинків зацікавились ініціативою та приєдналися до проекту.

«Тоді об’єми компостування стануть справді великими, і це дозволить хоча б частково відмовитися від використання хімічних добрив», – пояснюють однокласники.

Наприклад, біля їхньої школи розташоване кафе, яке вже зацікавилося проектом. Вони також щодня приносять органічні добрива зі свого закладу.

Нікіта Шульга каже: коли діти тільки розказали про свою ініціативу, ніхто не вірив, що вони зможуть назбирати величезну суму в 11 тисяч гривень. Коли ж побачили, що вони досягли мети менш ніж за два дні, вирішили не зупинятися. Нещодавно на краудфандінговій платформі вони назбирали майже 33 тисячі гривень.

Спочатку планувалося, що на ці кошти вони придбають ще п’ять компостерів для п’яти київських шкіл, проте й цього разу грошей вони назбирали більше. Тож після нового року еко-ініціатива пошириться на шість київських шкіл.