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«Всех на всех», «48 на 228», «15 на одного». Это все – различные формулы обмена пленными и незаконно удерживаемыми между Украиной и боевиками группировок «ЛНР-ДНР». За всеми этими цифрами стоят судьбы и жизни сотен человек. Эксперты отмечают, что для боевиков обмен пленными стал одним из основных рычагов политического торга в Минске. В преддверии Нового года и Рождества есть надежда, что боевики освободят много украинских пленных, считают в СБУ. Но в спецслужбе опасаются, что обмен может не состояться из-за того, что окончательное решение об освобождении людей уже давно принимают не сепаратисты, а российское руководство.

«Радость ощущаю, словами не передать! Я благодарю всех, кто причастен к освобождению Тараса, и желаю, чтобы все матери почувствовали ту радость, и чтобы все дети были с ними», – это говорит Галина Колодий, мать Тараса Колодия, военнопленного «киборга», освобожденного 19 декабря.

Пленного Тараса последние полгода содержали в 97-й колонии в Макеевке. Из его слов, в этой колонии содержится еще минимум 20 пленных. Так по крупицам украинские спецслужбы собирают информацию о том, кто и где сейчас находится в плену, рассказывает представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко. Международных наблюдателей боевики допустили к пленным лишь один раз. Но у спецслужб есть точная информация о 110 украинских пленных. Боевики же предоставляют совершенно другие данные.

«В украинском списке, с которым мы работаем в минской группе, 110 человек. Это женщины, мужчины, гражданские военные. Но другая сторона на сегодня подтверждает 58 человек. Это также гражданские и военные в этом списке», – сообщает Ирина Геращенко.

«Мы готовы отдавать за каждого нашего минимум четырех боевиков»

Боевики также требуют от Украины вернуть людей, в которых они заинтересованы. Однако их количество постоянно изменяется и дополняется. Эти списки приходится проверять, поскольку в них встречаются данные людей, которые либо не доступны украинской стороне, либо уже мертвы, рассказывает советник главы СБУ Юрий Тандит. Украина в качестве знака доброй воли, без всяких условий, освободила 15 пленных сепаратистов. В СБУ надеются, что до нового года удастся обменять 48 украинских граждан. Готовы идти на любые условия, сообщил Юрий Тандит:

«Пока определяется корректность списков для передачи туда людей, а в этих списках – сотни и сотни людей, в которых заинтересованы в ОРДЛО. Мы готовы отдавать за каждого нашего заложника минимум четырех человек. Мы предложили схему 48 на 228 человек. И ждем от них ответа. Российская Федерация, которая фактически принимает все решения и позиционирует себя как христианское государство должна сделать шаги, чтобы ребята вернулись в свои семьи».

То, что представители группировок «ДНР-ЛНР» манипулируют списками пленных, подтвердил и специальный представитель ОБСЄ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик:

«Всех на всех – необходимо знать, сколько действительно людей с каждой стороны. Проблема в том, что стороны должны согласиться и предоставить точные и проверенные списки именно тех лиц, которые должны быть освобождены».

Путин: «Украина должна помиловать всех и отпустить»

Среди людей, которых требуют освободить боевики, встречаются осужденные за особо тяжкие преступления – такие, как убийства, насилие. Но всех этих преступников необходимо немедленно амнистировать, заявил на последней пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Все лица, удерживаемые на Донбассе, они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые удерживаются в тюрьмах Украины незаконно, которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если всех на всех, тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить», – отметил он.

У боевиков в плену много мирных безобидных людей, рассказывает бывший заложник, журналист Мария Варфоломеева, которую обменяли в марте 2016 года. Мария пробыла в плену у боевиков более года – за сделанные на фотокамеру снимки.

«Это мы разделяем, что эти люди – гражданские, а эти – военные. Я для них была не гражданской – я была военным человеком. Мне говорят: ты – не журналистка. Я показываю удостоверение. Мне говорят: ты – агент СБУ. Они все прекрасно понимают, но им не выгодно говорить, мол, ты – гражданское лицо. Получается тогда, что они гражданское лицо ни за что задерживают», – говорит Мария Варфаломеева.

Мария рассказывает, как ей угрожали расстрелом, чтобы она дала показания, но она осталась жива и здорова. Меньше повезло освобожденному в сентябре 2016 года заложнику Владимиру Жемчугову. После двух лет плена у него нет обеих рук, он частично потерял слух и зрение.

В 2016 году освободили 16 человек

Бывают случаи, когда достоверно известно, что человек находится в застенках сепаратистов, однако он не числится в списках незаконно захваченных, рассказывают в СБУ. Например, профессор-религиовед Игорь Козловский, которого сепаратисты обвинили в сектантстве. Или студент Владимир Фомичев. Спецслужбы о них знают, но они не входят в списки из-за формальности, рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит:

«Есть определенная процедура, по которой те, кто незаконно удерживаются, официально становятся заложниками. Это показания более двух человек и обращение близких, которые делают заявление, – тогда реагирует СБУ. Но, кроме этого, мы, конечно, собираем информацию о тех людях, которые формально не прошли процедуру. Но мы все равно их фиксируем. В том числе это дети, которые были обвинены в Донецке в шпионской деятельности, это Козловский и многие другие».

«В канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», – заявили 26 декабря лидеры группировок «ДНР-ЛНР» Захарченко и Плотницкий.

Сейчас каждый пленный – это предмет политического торга и пиара, а участие в процессе политиков – одна из причин того, что освобождение идет так сложно, считают эксперты. Обмен пленными – это рычаг воздействия на Украину в минских переговорах, который использует Россия. Яркий пример – статистика. В 2016 году, по официальным данным, боевики освободили 16 пленных и заложников, в то время, как за 2014-15 годы было освобождено 3086 человек. Ранее освобождение людей зависело от полевых командиров, а с ними было проще договориться, сейчас решение по каждому человеку принимается на самом верху в Кремле, считают в спецслужбах.

Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу