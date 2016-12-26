«1+1 медіа» закриває проект Ukraine Today

Медіагрупа «1+1», яка належить бізнесмену Ігорю Коломойському, з 1 січня 2017 року закриває проект іномовлення Ukraine Today. Про це мовиться у повідомленні прес-служби медіагрупи.

«Враховуючи економічну ситуацію у країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава, в той же час, демонструє нульову зацікавленість у його існуванні, для нас неможливо», – зазначив генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.

З 1 квітня телеканал іномовлення Ukraine Today припинив ефірне мовлення і зосередився на розвитку сайту.

У серпні 2014 року почалося 24-годинне мовлення каналу Ukraine Today.