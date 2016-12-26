(Друкуємо мовою оригіналу)

Перемирие меньше получаса – тишина на Донбассе продлилась всего 25 минут. Украинская сторона заявляет, что говорить о перемирии бессмысленно, так как сепаратисты никогда не соблюдают этих договоренностей. В свою очередь в группировке «ДНР» заявляют о срыве Украиной Минских договорённостей.

На Донбассе сорвано очередное перемирие. В ночь с 23 на 24 декабря, спустя 25 минут после начала режима тишины, сепаратисты открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям. Об этом заявил спикер АТО Леонид Матюхин.

«Нарушения постоянно, можно сказать, что перемирие продержалось 25 минут. Уже 24 декабря в 00:25 они открыли огонь по позициям со стрелкового оружия. В последующие дни они применяли и артиллерию 122-миллиметровую – единичные выстрелы. Миномёты каждый день по несколько раз. Сегодня в районе Широкино дважды вели огонь по нашим позициям из танка», – рассказал Леонид Матюхин.

По словам Матюхина, на сегодняшний день самые горячие точки на карте Донбасса – мариупольское направление, посёлок Широкино. Там работают миномёты и танки.

В свою очередь в группировке «ДНР» в срыве перемирия обвинили Украину. Об этом заявляет так называемый заместитель командующего оперативным командованием группировки «ДНР» Эдуард Басурин. По его словам, разведка так называемой «ДНР» зафиксировала прибытие четырех 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация» и прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур в районе Светлодарска.

«Данные нарушения минских договорённостей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК. Усилившиеся обстрелы со стороны украинских силовиков по всей линии соприкосновения связаны с попыткой заставить наши подразделения отойти с занимаемых позиций», – заявил Басурин.

Бадрак: «Главная задача Кремля – показать неадекватность Украины»

Нарушение перемирия выгодно России, говорит военный эксперт Валентин Бадрак. По его мнению, договоренности нарушают для того, чтобы Кремль смог выстроить новые отношения с Вашингтоном.

«Сейчас идет процесс подготовки Кремля к выработке нового формата в отношениях с США. С этим связаны все ситуации с расшатыванием на Востоке Украины. Главная задача Кремля – показать неадекватность Украины как государства. Показать, что здесь разные политические силы и идет гражданская война. Нет ничего удивительного, что договорённости не соблюдаются», – говорит Бадрак.

Кроме того, эксперт говорит о том, что для России использование военного рычага – самый удобный способ контроля ситуации. Украина же, по его словам, более заинтересована в переговорном процессе и соблюдении перемирия из-за того, что украинская армия уступает в военной силе России.

Однако, замечает Валентин Бадрак, украинские военные не могут использовать должным образом время передышки и переговорного процесса, так как мирные договорённости постоянно срываются сепаратистами. Чаще всего накануне очередных минских соглашений сторона сепаратистов заявляет о провокациях со стороны украинских военных. А в день объявления очередного перемирия начинаются обстрелы.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)