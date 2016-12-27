Зростання мінімальних зарплат збільшить безробіття? (Огляд преси)

Газета «День» переконує, що 2016 рік приніс Україні більше викликів, ніж можливостей: поглибилася криза державних інститутів, гальмує боротьба з корупцією, агресія Москви не зменшується. Видання наголошує, що від здатності опиратися кожному з них залежить збереження української державності. Також потребує суттєвого коригування європейський вектор діяльності України. Докладніше про зовнішньополітичні підсумки року для України йдеться в статті «Як розширити простір для маневру».

Збільшення мінімальних зарплат не допоможе подолати бідність, переконує газета «Україна молода». Дослідження, проведені в інших країнах, спростовують твердження про нібито позитивний вплив мінімальних зарплат на бідність. Навпаки, підвищення мінімальної заробітної плати призводить до зростання безробіття передусім за рахунок скорочення некваліфікованих працівників, і через це – до загострення, а не вирішення проблеми бідності. Також під «скорочення» ризикує потрапити бізнес окремих структур. Детальніше про них газета розповідає в статті «Покращення від Гройсмана».

А в статті «Міст у нікуди» «Україна молода» інформує про те, чому будівництво Керченської переправи опинилося під загрозою.

«Газета по-українськи» аналізує діяльність у 2016 році Петра Порошенка. А надто – здатність дотримуватись даних ним обіцянок. Видання пише, що президент виконав 29 обіцянок, а 16 – провалив. Серед виконаного: позбавити суддів імунітету, навчати армію за стандартами НАТО, збільшити кількість контрактників у Збройних силах, зробити доступною інформацію про доходи й витрати чиновників. Не вдалося отримати безвізовий режим з Європейським союзом, сформувати Верховний суд, зберегти утворену позаторік коаліцію. Але головне – немає прогресу в боротьбі з корупцією, обурюються експерти «Газети по-українськи».