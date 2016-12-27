Щодня Львів витрачає на сміття 900 тисяч гривень громади міста – депутат

Львів – Львівські комунальники ніяк не подолають труднощі з вивезенням сміття. Чим далі від центральної частини міста, тим більш переповнені сміттєві контейнери. В окремих районах побутові відходи не забирають понад тиждень. Міські депутати звинувачують у безгосподарності мера, мер посилається на нібито політичний тиск з боку Києва. Тим часом із бюджету Львова продовжують витрачати мільйони гривень.

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Комунальний працівник пані Марія розповіла, що від червня їй доводиться руками складати сміття і потім його забирає машина фірми-перевізника.

«На нашій вулиці, де я прибираю, зараз рідше забирають сміття, але його не дуже багато тут, як на вулиці Лисинецькій, то там дуже багато, по сам верх, не видно баків. Вони вивозять раз у чотири дні, раз у три», – каже прибиральниця.

Регулярно забирають сміття у центральній частині міста. Тут встановили нові контейнери для різних типів відходів, і сміття забирають новими машинами. Однак у віддалених районах і у тихих закапелках міста за кілька хвилин від центру, сміттєві баки цілковито переповнені, відходи валяються довкола, антисанітарія вражає. Те, що є проблеми з вивезенням сміття у Львові, у міській раді не заперечують. Керівник департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Сергій Бабак зазначив, що сміття вивозиться нерегулярно.

«Причина у погодних умовах, також є проблеми, що поліція затримує машини перевізників, які, згідно з укладеними договорами, вивозять сміття на полігони. Причини затримання не коментують, просто зупиняють, тримають машини дві-три доби і тоді або повертають машини у Львів, або ж пропускають. Тому немає ритмічності у вивезенні сміття, але ми цю проблему намагаємось владнати. Не зрозуміла та ситуація з затриманням машин перевізників, тут є, звісно, втручання політики», – пояснив посадовець.

Львівське сміття із присмаком політики, про це від першого дня, відколи почались проблеми з вивезенням відходів зі Львова, заявляє міський голова Львова Андрій Садовий. Мер вважає, що у такий спосіб, мовляв, його партію «Самопоміч» у парламенті хочуть змусити голосувати «за командою згори». Не всі депутати міської ради і громадські активісти поділяють таку думку міського голови, наголошуючи, що проблему зі сміттям у Львові у мерії не зацікавлені вирішити прозоро і чесно.

За львівським сміттям «полюють» по всій Україні

На Львівщині є двадцять законних сміттєвих полігонів, а ще чимало тих, які не мають відповідної документації на експлуатацію. Однак жоден полігон в області не може приймати сміття зі Львова. Бо це надто великі обсяги. Тому сміття подорожує всією Україною, за 500-900 кілометрів від Львова. За цими відходами «полюють» місцеві мешканці і поліція. Машини з львівським сміттям зупиняли у Рівненській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Вінницькій областях. На сьогодні перевізники мають кілька судових позовів із місцевими органами влади і громадами.

Ще однією причиною нерегулярного вивезення сміття є те, що у перевізників завершились договори з міською радою і райадміністрації мають оголосити нові конкурси, через які визначатимуть тих, хто займатиметься перевезенням сміття. Наразі конкурс відбувся лише у Галицькому районі міста, тому у центрі лад.

У цьому році місто витратило понад 122 мільйони гривень на вивезення сміття ТзОВ «Львівспецкомунтранс», розповів Радіо Свобода Валерій Веремчук, керівник фракції «Народного контролю» у Львівській міськраді.

«Тобто «Спецкомунтранс» за півроку «з’їв» за сміття цю суму, але ще виділяли гроші ЖЕКам, якщо порахувати, то це 150 мільйонів гривень – і все в нікуди. У центрі міста працює новий перевізник, була фірма «Аве», яка найкраще справлялась із вивезенням відходів, але її викинули з ринку, і тепер новий перевізник – фірма «Грінера». Так, це гарні машини, нові контейнери, це всі бачать, але до фірми багато запитань. Як відбувся конкурс, чи підписано під одного перевізника, чи має угоди з полігонами, куди возиться сміття, за які гроші, чи той об’єм, який кажуть у мерії – 650-700 тонн, чи менше», – говорить Валерій Веремчук.

Депутати Львівської міськради створили спеціальну комісію з представників всіх фракцій, щоб домагатись від виконавчого комітету надання всіх документів щодо вивезення сміття. Бо куди саме везуть сміття зі Львова – таємниця. У мерії пояснюють, що вивезення сміття на полігон – це комерційна діяльність перевізників.

«Ситуація смішна, що ми, депутати, не знаємо, куди возиться сміття і за які гроші, і вимагаємо від мера інформації. Є керівники у місті і вони мали б за це відповідати», – зауважив депутат міськради з фракції «Укроп» Ігор Зінкевич.

Депутати вимагають від міського голови до 1 лютого 2017 року представити комплексну програму щодо вирішення проблеми сміття у місті, а це і вивезення сміття, його сортування, переробка і захоронення відходів.

«Сміття – це корупційний бізнес»

Щодня Львів витрачає на вивезення сміття 900 тисяч гривень, окрім грошей, які платять львів’яни за вивезення сміття, згідно з тарифом, наголосив голова фракції ВО «Свобода» Маркіян Лопачак.

«Ми вимагаємо зробити круглий стіл із залученням міжнародних експертів, оголосити конкурс, залучити інвестора. Питання має бути публічним, відкритим, комплексним. Тобто вивезення сміття, сортування сміття, переробка на сміттєспалювальному чи іншому заводі, захоронення відходів. А нині міський голова ставить питання про вивезення сміття і сміттєсортувальне підприємство. Прибуткова складова у сміттєвому бізнесі – вивезення сміття і сортування, продаж вторинної сировини. Ми не можемо отримати інформацію, хто сьогодні сортує сміття і продає. Ми вважаємо, що ці кошти у когось осідають і є корупційна складова», – наголосив Маркіян Лопачак.

Львівське сміття стало каменем спотикання між міським головою Львова Андрієм Садовим і головою Львівської облдержадміністрацією Олегом Синюткою, який був заступником мера протягом восьми років. Міські чиновники кажуть, що область не надає земельної ділянки під будівництво сміттєпереробного заводу. Міський голова Андрій Садовий під час свого щорічного звіту з цього приводу повідомив:

«На сьогодні маємо близько 5 різних пропозицій від населених пунктів у радіусі 30-40 кілометрів від Львова, які готові нам продати землю. Щоб бути незалежними – купуємо, облаштовуємо новий сучасний полігон, інших варіантів в нас немає. Ми не зможемо довго користуватися можливістю вивозити далеко, тим більше, коли йде постійне блокування», – зазначив мер.

І очільник області заявив, що містові запропоновані площі під такий завод. За словами голови ЛОДА Олега Синютки, кілька серйозних компаній уже зголосились збудувати комплекс із утилізації твердих побутових відходів. Виявляється, на Львівщині планують збудувати три сміттєпереробні заводи, щоб вирішити проблему зі сміттям у Львові та області загалом. Але наразі це лише заяви, бо з жодною з місцевих громад не домовлено про виділення земельної ділянки під будівництво заводів.

«Людям байдуже, Садовий винен чи всі депутати. У наших інтересах, громади, вимагати від усіх, щоб вони сідали за стіл і виробляти правильну позицію, незалежно від того, кому ми ламаємо схеми», – зауважила громадський активіст Наталія Шелестак.

Однак майже сім місяців чиновникам всіх рівнів і депутатам ніяк не вдається знайти отой стіл, за яким би вони могли порозумітись щодо проблеми зі сміттям. Через яке загинули четверо невинних людей.

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і працівник комунальної служби. Рятувальників знайшли мертвими.