Екс-заступник командувача НАТО виклав сценарій Третьої світової війни

Колишній заступник головнокомандувача військ НАТО у Європі генерал Ричард Ширрефф (Richard Shirreff) опубілкував книгу «2017: Війна з Росією: термінове попередження», у якій припускає, що Росії під силу за лічені дні захопити частину України та країни Балтії.

НАТО і Росія близькі до війни, за словами генерала. У своїй книзі він пише, що НАТО виявиться нездатним швидко реагувати на блискавичні дії Росії , а Москва може поставити світ перед загрозою ядерної війни.

Ширрефф був заступником Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, другим за рангом військовослужбовцем НАТО, з 2011 по 2014 рік. До цього він був командиром Об’єднаного корпусу швидкого реагування НАТО.

Він повинен знати про те, що він говорить, пише журналіст Роберт Коттрелл на сторінках видання The New York Review of Books.

Ширрефф пише свою книгу в дусі популярного бойовика, наповненого типовими героями і військовим жаргоном. Але він наполягає на своїй точці зору. Він говорить у передмові: «Це не вигадка як така. Це пророцтво на основі фактів, дуже тісно змодельоване за зразком того, що я знаю, ґрунтуючись на моєму становищі як військового інсайдера на найвищому і найбільш поінформованому рівні».

Книга Ширреффа починається з російського вторгнення в Україну. Російська армія мчить на захід від Донецької і Луганської областей до Кримського півострова, вже захопленого Росією в 2014 році. Це завоювання займає три дні для Росії, приносить їй половину України, а також, оскільки Україна не є членом НАТО, не викликає ніякої відповіді НАТО. Через кілька годин, поки НАТО продовжує сперечатися щодо того, хто втратив Україну, Росія рухається проти балтійських країн.

«Хотілося б сказати, що «2017» – це сенсаційна нісенітниця, – пише журналіст Роберт Коттрелл. – Але я вважаю першу половину книги, аж до і включно з успішним вторгненням Росії, цілком реалістичною, і я впевнений, що росіяни теж так думають».

Цей реалізм, безумовно, поширюється і на оцінку Ширреффом мотивації Росії для нападу на балтійські країни, які, як правило, зводяться до відомих фактів і які також служать для пояснення останніх вторгнень Росії в Україну, в тому числі анексії Криму, стверджує Коттрелл.

Згідно з підзаголовком, книгу Ширреффа визначено як «застереження».