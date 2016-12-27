Гройсман: рішення щодо ОПЗ ухвалять до кінця тижня

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що рішення про подальшу долю Одеського припортового заводу буде ухвалено до кінця цього тижня.

«Думаю, до кінця тижня він (перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів – ред.) внесе пропозиції, які потрібно ухвалити рішення, щоб врегулювати питання щодо ОПЗ», – сказав Гройсман.

Він зазначив, що в уряді щодо ОПЗ відбулося вже кілька нарад.

6 грудня закінчився прийом заяв на конкурс з продажу акцій ОПЗ. У Фонді держмайна заявили, що заяв на участь у конкурсі від потенційних інвесторів не надійшло, хоча зацікавленість до підприємства виявили близько 10 потенційних покупців.

У липні у Фонді державного майна України заявили, що на участь у конкурсі з продажу Одеського припортового заводу не надійшло жодної заявки. Відтак, ФДМУ був змушений визнати конкурс таким, що не відбувся.

У жовтні ФДМ запропонував Кабміну затвердити стартову ціну державного пакета акцій ОПЗ у розмірі 5,16 мільярда гривень, хоча перед цим до липня Фонд держмайна пропонував уряду затвердити стартову ціну продажу державного пакету акцій (99,6%) на рівні 13,175 мільярда гривень.

Вперше рішення про приватизацію припортового заводу ухвалили ще 1993 року, а перші торги відбулися 2009-го, проте завод досі перебуває в державній власності.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.