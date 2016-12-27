Деяких політв’янзів в окупованому Криму тримають у камері з хворими на туберкульоз – офіс омбудсмена

Деяких політв’язнів в Криму погано годують, деяких – тримають у камері із хворими на туберкульоз. Про це розповідають в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Напередодні український омбудсмен Валерія Лутковська відвідала окупований Росією Крим. Цій події передувала кількамісячна підготовка, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода Богдан Крикливенко, керівник секретаріату офісу омбудсмена. Сам Крикливенко також відвідав півострів. За його словами, українська сторона просила про відвідання 42 в’язнів, але російська влада окупованого Криму дозволила зустріч лише з трьома. Глобально ж метою офісу українського омбудсмена є повернення всіх ув’язнених українців на материкову частину.

– Вперше за три роки конфлікту відбувся офіційний візит уповноваженого до Криму, до Сімферополя. Цьому передувала тримісячна підготовка, але власне вчора вдалося, за результатами довгих переговорів, зустрітися з трьома фігурантами так званої «справи 26 лютого» – Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим та Мустафою Дегерменджи.

Вони перебувають під вартою, під слідством, в СІЗО Сімферополя. Під час зустрічі з Ахтемом Чийгозом були присутні його дружина та адвокат, тож вдалося обговорити і тонші юридичні питання, які стосуються самої справи, і загалом обговорити побутові речі, доступ, спілкування. Звичайно, основна проблема – це сам факт їхнього переслідування, який є абсолютно надуманим, політичним і заангажованим, оскільки події цієї справи стосуються 26 лютого 2014 року, тобто навіть де-факто окупаційної влади в Криму не було. Мова йде про участь цих осіб у проукраїнському мітингу, метою якого було не допустити захоплення будівель органів державної влади, що вже тоді починалося. Тобто абсолютно чіткий політичний підтекст справи – за участь у мирних зібраннях.

​– Які умови їхнього перебування за ґратами?

– Завжди сімферопольський СІЗО мав купу проблем. Наприклад, одного з затриманих тримають у камері разом із хворими на туберкульоз. Це, на щастя, особи, в яких не відкрита форма туберкульозу, але будь-які нормативні акти, зокрема й практика Європейсько суду (з прав людини – ред.), забороняє такі речі. Люди мають бути розділені, їх неможна тримати в одній камері. Є й інші побутові проблеми: в одного затриманого залишилася дружина з чотирма дітьми, він був єдиним годувальником, і немає можливості, звісно, допомагати. Тобто сім’ї в надзвичайно вразливому стані перебувають. Це, звичайно, пригнічує і завдає моральних страждань для людини.

​– Ви зазначали, що просили про зустріч із 42 українцями. Чи буде можливість повернутися з візитом до Криму для реалізації цих планів?

Є обіцянка з боку колег із Росії, що вони нададуть нам можливість відвідати й інших

– Є така домовленість. Є обіцянка з боку колег із Росії, що вони нададуть нам можливість відвідати й інших осіб, і ми сподіваємось, що найближчим часом, після свят. Перелік постійно доповнюється, тому що люди до нас звертаються. Там є як політичні в’язні, щодо яких триває провадження, так і люди, які вже мають вирок. Ми плануємо відвідати максимальну кількість людей, яку нам тільки дозволять.

– Як офіс уповноваженого може допомогти ув’язненим українцям? Чи можливі домовленості щодо подальшого звільнення чи полегшення умов перебування українських громадян там?

Одну особу, з якою ми зустрічались, станом на 15-ту годину навіть не годували

– Є надзвичайно велика кількість речей, про які ми з вами не замислюємось. Наприклад, ми вчора ідентифікували, що одну особу, з якою ми зустрічались, станом на 15-ту годину навіть не годували зранку. Те, що нам здається простим, там може бути неможливим, якщо в тебе немає передач, або адміністрація таким чином тисне на тебе – навіть елементарні побутові речі можуть стати неможливими. Оскільки візит відбувався спільний – обох омбудсменів (українського і російського – ред.), то Валерія Лутковська відразу ж усі ці факти фіксувала, звертала увагу російського уповноваженого, просила негайно вживати термінових заходів для того, щоб такого не повторювалось. Навіть по самому факту візиту ідентифіковані проблеми на місці були зауважені, і ми сподіваємося, що їх не ігноруватимуть. Як показує практика, такі відвідування в регіонах, зокрема й у Криму, мають дієвий ефект, коли приїжджають люди «зі столиці». Тому сам факт відвідування дасть позитивні зміни, ми переконані.

– Тобто йдеться про умови перебування під вартою? Про перевезення ув’язнених до контрольованої Україною території немає мови?

Глобально ми ставимо питання про передачу українців на материкову територію України

– Давайте будемо реалістами. Коли ми говоримо про тих, хто має вирок, там ми можемо говорити про можливість передачі на контрольовану Україною територію. Але, знову ж таки, там є велика кількість юридичних нюансів. Є вироки, винесені в часи, коли влада в Криму була українська: люди там продовжують перебувати під вартою і просяться бути переданими, оскільки їх ніхто не евакуював в березні 2014 року. Є люди, які потрапили під політичне переслідування і перебувають там із політичних мотивів. Є люди, які з політичних мотивацій вже мають вироки. Величезна кількість питань, які треба опрацьовувати дуже детально. Глобально ми ставимо питання про передачу українців на материкову територію України. Як це швидко вдасться, нам поки що прогнозувати дуже тяжко, але сам факт офіційного допуску нас до наших співгромадян вже є серйозним кроком вперед і прогресом. Сподіваємося, що ми і більш відчутних результатів досягнемо.

​– Офіс російського уповноваженого, у свою чергу, відвідав у СІЗО в Миколаєві Максима Одінцова та Олександра Баранова, яких в Україні звинувачують у дезертирстві та державній зраді, а в Росії вважають своїми громадянами. Чи є в російського омбудсмена бажання відвідати ще когось на території України?

– Так, є. Якщо говорити про військових, яких відвідала російський омбудсмен, то російська сторона вважає їх громадянами Росії, але для нас вони по факту є українцями. Вони були українськими військовослужбовцями і є громадянами України. Але є ще громадяни Росії, які ніколи не мали українського громадянства, а завжди були громадянами Росії, але засуджені і відбувають покарання на території України. Російського уповноваженого це теж цікавить і це – одне з питань для співпраці і їхнього відвідування в Україні.

– Хто ці ув’язнені особи, можете назвати?

– Ні поки що. Це питання конфіденційне, і воно ще додатково опрацьовується.

Уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала затриманих Максима Одінцова та Олександра Баранова в Микалаєві 27 грудня. Як йдеться на офіційному сайті відомства, нарікань на умови утримання в Одінцова та Баранова немає. Більш за все їх турбує висунуте обвинувачення – його вони спростовують, наголосила Тетяна Москалькова. Російська сторона має намір просити Валерію Лутковську допомогти з лікуванням Максима Одінцова, якому незадовго до затримання була зроблена операція на плечовому суглобі.