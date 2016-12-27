(Друкуємо мовою оригіналу)

Полтора года судебных разбирательств, два месяца под стражей и просьба прокуратуры о 8 годах лишения свободы – Ильичёвский районный суд Мариуполя вынес приговор партизанскому отряду «Равлыки». Два года условно. Таков вердикт группе украинских добровольцев из Донбасса, которые служили в зоне боевых действий.

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Отряд «Равлыки» – выходцы из Донбасса, создавшие партизанское движение с началом конфликта на востоке Украины, рассказывает представитель отряда Богдан Чабан. По его словам, в мае 2015 года «Равлыки» совместно с сотрудником милиции поехали проверять информацию о расположении сепаратистов. После чего были задержаны и обвинены в превышении служебных полномочий.

«Я совместно с группой товарищей, на тот момент в зоне АТО, с сотрудником милиции выехали проверить оперативную информацию о нахождении сепаратистов на одном из сельхозугодий, – рассказывает Богдан Чабан. – Информация подтвердилась частично, было найдено оружие. После чего нами была вызвана милиция. В какой-то момент милиция решила, что в этой ситуации виноваты мы – что мы являемся разбойниками и совершаем какое-то противоправное действие».

«Нам определили 60 суток содержания под стражей, после чего один из депутатов Верховной Рады взял нас на поруки, и мы были выпущены из-под стражи. Заседание длилось полтора года», – добавляет доброволец.

Задержание «Равлыков» вызвало возмущение общественности, и активисты создали движение «Free Равлык». Но судебные разбирательства на этом не закончились. 26 декабря Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор – 4 года лишения свободы с заменой этого приговора на 2 года условного срока каждому из 9 участников отряда.

Защита планирует обжаловать приговор

Суд не признал виновными партизан по трем статьям – ст. 187 ч.3. (Разбой), по ст. 263 ч. 1 (Незаконное владение оружием) и по ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о преступлении в органы милиции). Обвинение оставили только по статье – ч. 2 ст. 365 – (Превышение полномочий).

Богдан Чабан говорит, что для отряда это пусть и маленькая, но все-таки победа.

«Победа не в войне какой-то, а, скорее, в какой-то битве, – говорит он. – Мы знаем, что в Украине – один из самых низких уровней вынесения оправдательных приговоров в судах. Мы рассчитывали на оправдательный приговор, но понимали, что это невозможно сразу, с нашим правосудием. При этом всём суд оправдал нас абсолютно по всем статьям, которые нам инкриминировали милиция и прокуратура».

Адвокат «Равлыков» Дмитрий Коробко заявляет о том, что намерен обжаловать приговор.

«Я посмотрел текст и резолютивную часть – мне не нравится. С одной стороны, мы должны радоваться, потому что прокурор требовал 7-8 лет лишения свободы, поэтому два года условно – это намного мягче. Но я уверен, что мои подзащитные невиновны, поэтому мы будем обжаловать решение. Я не могу согласиться с тем, что наши добровольцы нарушали закон», – говорит адвокат.

В прокуратуре Донецкой области пообещали прокомментировать приговор и свои требования к суду, однако к моменту подготовки материала к эфиру прокуратура так и не выступила с заявлением.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)