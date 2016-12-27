«Це міф, що вся техніка йде в Нацгвардію» – Пашинський

На базі одного з полігонів Національної гвардії України планують побудувати міжнародний центр МВС, де тренуватимуть як українських, так і іноземних правоохоронців. Для реалізації цього й інших проектів планують залучати міжнародну фінансову допомогу. Бюджетне фінансування сфери безпеки й оборони наступного року сягне нового рекорду і перевищить 5% українського ВВП. Частину грошей отримає і Національна гвардія. На думку військових експертів, поліцейській структурі потрібна броньована техніка, хоча на передовій ці бійці зараз і не перебувають.

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Міжнародний підготовчий центр Міністерства внутрішніх справ планують побудувати поблизу Києва, в селищі Старе – на базі одного з полігонів і навчальних центрів Національної гвардії. Упродовж останніх двох років на розвиток інфраструктури центру з бюджету витратили 25,7 мільйона гривень. Зараз займатися одночасно там можуть 2 батальйонні групи.

До реалізації проекту центру залучатимуть міжнародні кошти. Наступного року МВС сподівається отримати до 30 мільйонів доларів для інвестицій у систему безпеки. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в подальшому міжнародні сили, які пройдуть навчання в новому центрі, допоможуть Україні в деокупації Донбасу.

У зоні конфлікту на сході України сьогодні перебуває близько 5 тисяч нацгвардійців. Деякі з них у військових частинах, деякі – на укріплених позиція захисних ліній 2-3 ешелону. Наступного року гвардія планує вдосконалювати систему управління, покращувати логістику й медичне забезпечення, брати на озброєння нову техніку тощо.

«Національна гвардія існує в нас близько трьох років. Згідно з законом, ми маємо право набирати близько 60 тисяч. Концепція розвитку планується на 45 тисяч кадрового складу і 15 – резервного. Якщо буде необхідність, у законі передбачено і більше (якщо внутрішня чи зовнішня агресія)», – заявив командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров.

Оборонний бюджет наступного року буде рекордним

Цього року Національна гвардія забезпечила житлом 255 солдатів і офіцерів. Зокрема, 27 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов урочисто передав 58 нацгвардійцям, у тому числі й відставним, ключі від квартир. Деякі з них – у Києві, деякі – в населених пунктах біля столиці.

«134,5 мільярдів гривень виділені в бюджеті на фінансування сектору безпеки й оборони, – заявив Турчинов. – Це вперше перевищує показник у 5% ВВП. 5,2% – це також рекордна сума. 200 мільйонів планується в наступному році виділити на будівництво нового житла для військовослужбовців».

Самі військові регулярно скаржаться на те, що структури МВС отримують більше нової техніки, ніж армія, хоча на передовій не перебувають. Голова парламентського комітету з питань безпеки й оборони Сергій Пашинський вважає некоректним порівняння забезпечення Національної гвардії і Збройних сил України.

«Бюджет Міністерства оборони набагато більший, ніж бюджет Національної гвардії, але й задачі там інші, і потреби там більші. Саме тому виник такий міф, нібито все йде у Національну гвардію. Це неправда, це брехня і прокремлівська пропаганда. У нас проблема не тільки в самій техніці чи формі, а в доставці цього на фронт», – заявив Пашинський.

​Військове формування з правоохоронними функціями

Національній гвардії дійсно потрібна броньована техніка, каже військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Ця структура має бути військовим формуванням із правоохоронними функціями, говорить експерт.

«Національна гвардія забезпечує поліцейські функції. Але треба враховувати ці умови, в яких їм доводиться вести службу, виходячи з того, що немає суцільної лінії фронту. Ті ж самі диверсійно-розвідувальні групи час від часу проходять між блокпостами, тобто там немає суцільної лінії», – заявив Мельник.

У 2014 році добровольчі підрозділи Національної гвардії стали одними з перших на полі бою проти проросійських сепаратистів, зокрема це були батальйони «Донбас» і батальйон імені Сергія Кульчицького. З весни 2015 року на передовій залишилися лише підрозділи Збройних сил України.