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Сепаратисты сегодня отпустили из плена двух женщин. Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» заявили, что сделали это в качестве жеста доброй воли, чтобы таким образом разблокировать процесс обмена пленными. Тем временем количество людей, которые находятся в плену у сепаратистов, не уменьшилось. Пока велась подготовка к передаче женщин, в плен на территории Луганской области попали двое военнослужащих. Так заявляют в Минобороны. В СБУ эту информацию не комментируют, боясь таким образом навредить бойцам.

Передача двух пленных женщин прошла утром на трассе между Донецком и Макеевкой. Сепаратисты освободили Анжелику Преснякову – судью мариупольского суда, которая попала в плен в мае этого года, когда ехала в Новоазовск навестить маму, и Ольгу Сворак – журналиста из Ивано-Франковска. Ее в июне задержали на подконтрольной сепаратистам территории Луганской области. Ранее лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» заявляли о том, что в качестве жеста доброй воли решили передать украинской стороне через народного депутата Надежду Савченко двух пленных женщин. По их мнению, это должно послужить толчком к разблокированию процесса обмена пленными. Самой Надежды Савченко во время передачи не было. Забирал женщин руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Но в разговоре с российскими журналистами он не скрывал, что Савченко участвует в процессе:

Журналист: Обмен предполагается еще?

Все остальное Савченко расскажет

​Рубан: Все остальное Савченко расскажет или главы «республик».

Журналист: Вы как считаете, что Савченко подключилась, это как-то ускорит процесс, повлияет на выполнение Минских соглашений, где прописан обмен «всех на всех»?

Рубан: Конечно, это уже ускоряет.

Двое военных попали в плен – Александр Мотузяник

Несмотря на передачу Украине двух женщин, количество людей, которые находятся в плену у сепаратистов, не уменьшилось. В понедельник вечером в Луганской области пропали двое военнослужащих. Как сообщал пресс-центр штаба АТО, возвращаясь на автомобиле из больницы, военные сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую сепаратистами. Это произошло в районе города Золотое. Позже представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что бойцы попали в плен.

Двое украинских военных попали в плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы

«Двое украинских военных попали в плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы», – рассказал Александр Мотузяник.

Сепаратисты же пока не делали никаких заявлений о пленении украинских военнослужащих. Нет об этом информации и в подконтрольных сепаратистам СМИ.

Не раскрывают подробностей инцидента и в Службе безопасности Украины. По словам советника главы СБУ Украины Юрия Тандита, у ведомства есть вся необходимая информация, но ничего комментировать они не могут, чтобы не навредить военнослужащим.

Я не могу сейчас комментировать этот вопрос ради их же спасения

«Я не могу сейчас комментировать этот вопрос ради их же спасения. Могу только сказать, что мы проводим определенную работу, чтобы их вернуть», – рассказал Юрий Тандит.

Сейчас официально считаются заложниками 108 человек, которые находятся как на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей, так и в аннексированном Крыму. И, по словам Юрия Тандита, в последнее время количество пленных только увеличивается.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)