Через нежить соратника презентація проекту Надії Савченко відбулась у Львові

Львів – 27 грудня народний депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила у Львові про створення громадської платформи «Руна», наголосивши, що мова йде не про політичну партію. За словами Савченко, вона презентує проект не як політик, а як громадянка. А ще Надія Савченко закликала однодумців приєднуватись до платформи, але нікому не вірити. У перспективи проекту Савченко вірять не всі.

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​Спершу презентацію громадської платформи мали намір провести у Києві, але перенесли подію у Львів. Як пояснила Надія Савченко, через погіршення самопочуття одного з представників руху, львів’янина, вирішили приїхати саме сюди. На прес-конференцію Надія Савченко разом із сестрою та своїми колегами прийшла заздалегідь, побоюючись провокацій. А прес-конференція відбувалась за зачиненими дверима. Однак жодного протестувальника чи невідомих осіб, окрім медійників, які прийшли послухати нардепа, не було.

Керівник прес-служби громадської платформи попередила журналістів, що запитувати Надію Савченко можна лише про новий проект. Про нього Надія Савченко розповіла, а радше, прочитала з підготовленого тексту.

Це не буде політичний проект, партія – це всього лише механізм, вона у нас з’явиться тоді, коли це буде потрібно

«Це не буде політичний проект, партія – це всього лише механізм, вона у нас з’явиться тоді, коли це буде потрібно. На даний час це просто природне об’єднання людей, які чують саму суть, саму ідею, а не якісь лозунги, якийсь популізм. Громадська платформа «Руна» – це рух українського народу, активних, мислячих українців, це реформи українського народу заради справжньої зміни системи, це революція українського народу як виняткова умова Революції гідності», – наголосила Надія Савченко.

​Савченко уникала запитань

За словами народного депутата, «система знівелювала всі цінності Майдану», тому вона не вірить жодній політичній партії, які розповідають про зміну політичної системи. Парламентар зазначила: «Ніхто мене не фінансує». Гроші вона бере зі власного фонду і ще одного, створеного під платформу. Тому сподівається на підтримку людей.

Надія Савченко відмовилась відповідати на запитання про звільнення бойовиками угруповання «ДНР» 27 грудня двох утримуваних ними жінок – Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак, про що у вівторок вранці повідомив сепаратистський сайт «Донецкое агентство новостей». Також не відповіла Савченко Радіо Свобода, чому люди мають долучатись до її нового громадського проекту, але заявила: «не треба вірити мені». І розповіла про плани:

Якщо ви хочете мати державу злочинців, то зробіть такі закони, які неможливо виконати. Кількість законів тільки плодить корупцію

«Як ми пропонуємо працювати? Я зараз не сиджу тут як народний депутат України, я сиджу як громадянин України, який виконує та існує за такими самими законами. Якщо ви хочете мати державу злочинців, то зробіть такі закони, які неможливо виконати. На даний час саме так діє Верховна Рада, законодавчий орган. Кількість законів тільки плодить корупцію. Для того, щоб щось змінити, у нас дійсно повинна бути правильно вибудувана система, яку ми зможемо потім поставити. Не обов’язково всім приєднуватись до платформи і ставати у чітке підпорядкування. Можна приєднатись до співпраці і подавати свої ідеї. Нам потрібно не перезапустити Україну, а відтворити її з тих азів, які природні для наших людей», – заявила у Львові Надія Савченко.

Презентацію нового проекту Савченко прокоментував для Радіо Свобода львівський активіст Роман Онишкевич, який зауважив, що про зміну політичної системи говорять багато політиків.

«Усі сказані речі правильні, ніхто нам не відкрив з них очі, що є корупція у країні і нема діалогу між владою і народом. У перспективи проекту Савченко я не вірю. Певні політичні сили будуть підтримувати ініціативи Савченко, чи свідомо, чи як корисного дурня, але розвитку цього процесу не бачу», – каже експерт.

Разом із Савченко проект у Львові презентували місцевий активіст Теодор Дяків (у нього журналісти помітили нежить), а також козацький отаман, який представився сотником 26-ї сотні Майдану Назар Мухачов, який у коментарі зазначив, що не має нічого спільного з Віктором Медведчуком і не співпрацював із ним (ця тема також цікавила присутніх).

Напередодні і сама Савченко в інтерв’ю Радіо Донбас.Реалії заявила, що «не знайома з Медведчуком, але потрібно познайомитися». Також вона тоді розповіла, що її сестра, Віра Савченко познайомилася з Медведчуком давно: «Ще коли я була в російському полоні».

Про те, що Савченко ще «у період Майдану завербували люди, наближені до Медведчука» говорив у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Експерт апелює до архівних відео того періоду, на яких Савченко виступає на протилежному від протестувальників боці.

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У своїй книзі «Сильне ім’я Надія» Савченко не спростовує, що допомагала тоді «Беркуту». Утім, пояснює це тим, що спецпризначенці їй видавались слабшими за народ, а тому – потребували захисту.

«Якось беркутівця хлопці з «ультрас» зловили і почали з нього стягувати бронежилет і бити його. Тоді я і ще один чоловік закрили його собою і сказали не чіпати його», – писала вона.

А розповідаючи у книжці про криваві події 20 лютого, під час яких загинула Небесна сотня, Савченко згадує: «Після закінчення стрілянини й відступу «Беркута» я з польовою сумкою пішла вгору по Інститутській, обійшла колом і спустилась по Грушевського. По дорозі перев’язуючи ВВшників і «беркутівців», кому потрібна була допомога. На Майдані ж лікарів вистачало і без мене».

Після завершення прес-конференції 27 грудня Надія Савченко залишила приміщення з чорного ходу, уникнувши таким чином спілкування з журналістами на вулиці.