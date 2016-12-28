Радіо Свобода Daily: український омбудсмен відвідала Крим

Українців, ув’язнених в Криму, вперше з часів анексії півострова, змогла відвідати українська уповноважена з прав людини Валерія Лутковська. Українська сторона просила про відвідання 42-х в’язнів, але російська влада окупованого Криму дозволила зустріч лише з трьома. Втім, навіть ці зустрічі відбулись за присутності російського омбудсмена Тетяни Москалькової, яка виявила бажання здійснити у відповідь візит до Миколаєва, щоби відвідати в СІЗО затриманих «кримських дезертирів». Чи не стане це непрямим визнанням російського громадянства кримських військових, і чого очікувати від такої співпраці? Читайте у матеріалі, а також в інтерв’ю з керівником секретаріату офісу українського омбудсмена Богданом Крикливенком.

В Україні протягом року в рамках виконання закону про декомунізацію перейменували понад 51 тисячу вулиць і знесли 1 тисячу 320 пам’ятників Леніну, поінформували в Українському інституті національної пам’яті. Водночас, за словами очільника інституту Володимира Вятровича, декомунізація не завершилася. «Найважливіше – повинна продовжуватися робота з донесення інформації про злочини комуністичного тоталітарного режиму та боротьбу з ним українців», – наголосив він.

Понад три сотні об’єднаних територіальних громад нині створено в Україні у рамках децентралізації. А наступний рік має стати ключовим для закріплення реформи на законодавчому рівні, зокрема, щодо залучення інвестицій на місцях. Втім, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Максим Лациба вважає, що центральна влада втратила цікавість до реформи, тому нині головним рушієм змін є громади та експерти. Більше про це у публікації «Рік повзучої децентралізації»: як минув 2016-й для об’єднаних громад?»

Депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила про створення громадської платформи «Руна». «Руна» – це рух українського народу, активних, мислячих українців, – сказала Савченко під час прес-конференції у Львові. – Це не буде політичний проект, партія – це всього лише механізм, вона у нас з’явиться тоді, коли це буде потрібно». Ось відео. Про перспективи проекту Савченко говорили і у програмі «Ваша Свобода».

Водолази виявили в Чорному морі «чорну скриньку» літака Ту-154. Самописець вже доправили у дослідницький центр військово-повітряних сил Міністерства оборони Росії. У ФСБ Росії заявили, що не розглядають версію про теракт, а причиною катастрофи могла бути відмова двигунів через неякісне пальне, технічна несправність або помилка пілота.

Якщо ви ще не підписані на Радіо Свобода Daily, то зараз саме час це зробити – і читати далі.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що без рішення верховного головнокомандувача (президента) блокування не підконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей не буде. Так він прокоментував рішення групи добровольців про блокування підконтрольних бойовикам територій через гальмування процесу обміну полоненими.

Тим часом сепаратистський сайт «Донецкое агентство новостей» повідомив про звільнення бойовиками угруповання «ДНР» двох утримуваних ними жінок – Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак. За цим повідомленням, процедура передачі відбулася між Донецьком та Макіївкою. З українського боку заручниць вітав керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, який вказав, що ці дії «сприятимуть прискоренню обміну полоненими на Донбасі».

У націоналізованому цього місяця «Приватбанку» заявили, що чутки про «витік» баз даних банку поширюють шахраї, щоб змусити клієнтів «захиститися» шляхом передачі номерів карт й інших особистих даних. Раніше в кіберполіції повідомили, що шахраї телефонують потенційній жертві, представляючись працівниками «Ощадбанку», і намагаються з’ясувати дані карти клієнта нібито для переказу грошей до «Ощадбанку». У банку закликали клієнтів не повідомляти нікому особисті дані про свої рахунки.

На завершення сьогодні безпекові підсумки й прогнози. І про те, які основні безпекові тенденції сформував для України і світу 2016-й рік та наскільки ймовірними є сценарії розгортання глобальної війни у 2017 році Радіо Свобода розпитало Юрія Костюченка, експерта з питань безпеки і ризиків, виконавчого секретаря Комітету з системного аналізу Президії НАН України.

Безпеки Вам і миру!

Ваше Радіо Свобода Daily