Первый из взорванных в 2014 году сепаратистами мостов сегодня открыли в Северске. Эта переправа через речку Сухая Плотва стала первой из трех восстанавливаемых в Донецкой области. Новая конструкция должна простоять сто лет. В следующем году обещают восстановить около полусотни мостов.

К открытию нового моста в Северске готовятся, словно к празднику. Для города это, без сомнений, событие года. Его взорвали боевики группировки «ДНР» при отступлении летом 2014 года.

Местные говорят, что эта переправа для города очень важна, ведь это – единственная дорога к Бахмуту. Помогали строителям, чем могли, даже по ночам сторожили стройматериалы.

Этот мост уже никому не позволим взорвать

«Спасибо всем, что сделали, эту трассу, мост, – рассказывает жительница Северска Раиса Слободчикова. – Мы очень довольны. Я тоже тут охраняла мост вместе с сыном. Так что все старались. Этот мост уже никому не позволим взорвать».

Некоторые водители скептически смотрят на десятисантиметровый слой асфальта, ведь его укладывали зимой, а бетонные опоры устанавливали в период осенних дождей.

Но зато теперь не придется ездить по полям, радуются водители.

«Это очень важный мост, потому что другого подъезда к городу со стороны Бахмута нет. Есть другой объезд, который на 12 километров дальше. Водители будут экономить бензин и ближе ехать из Бахмута к нам», – говорит житель Северска Дмитрий Мищенко.

Простоит 100 лет, если снова не взорвут

Выполнены основные строительно-монтажные работы. Остались работы по благоустройству территории

Конструкция моста длиной 40 метров и шириной 11 метров должна выдерживать нагрузку до 100 тонн и прослужить сто лет, если вовремя ремонтировать и не взрывать, говорят в облавтодоре. Но работы здесь еще не закончены. Благоустроят территорию только весной, когда позволит погода.

«Мост сделан на 90% , выполнены основные строительно-монтажные работы. Остались работы по благоустройству территории, – рассказывает начальник службы автодорог в Донецкой области Дмитрий Обухов. – Их перенесли на весну. И как только установится благоприятная погода, будет делаться благоустройство территории. В принципе, это 5% от всей стоимости проекта. Но это никак не повлияет прочностные характеристики моста».

2017-й – год восстановления мостов

На восстановление этого моста потратили почти 20 миллионов гривен. Всего на подконтрольной правительству части Донецкой области семь взорванных мостов. Большинство из них находится рядом с линией соприкосновения, и восстановить их быстро не удастся, считают чиновники. В следующем году обещают отремонтировать почти полсотни мостов на мирной территории.

У нас огромная программа на следующий год. 47 мостов мы должны капитально отремонтировать

«Семь мостов еще взорванных у нас в области. Туда, к сожалению, в следующем году мы пока еще не закладывали средства на восстановление, потому что это – на линии соприкосновения», – рассказывает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«У нас огромная программа на следующий год. 47 мостов мы должны капитально отремонтировать. 30 мостов за средства государственного бюджета и 17 мостов городских за счет областного и городских бюджетов», – говорит Жебривский.

Всего в области, по словам Жебривского, ремонта требуют около трех сотен переправ. До конца этого года власти обещают сдать еще два моста. Самый известный, под Славянском, планируют открыть в канун Нового года – 31 декабря. На открытии ожидают президента Украины Петра Порошенко.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)