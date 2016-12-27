Популярність доброчинності в Україні зростає завдяки молоді – Балакірєва

Доки у розпорядженні 62 мільярдерів світу стільки ж статків, скільки в половини людства, кожен другий заявляє про схильність допомогти у біді. Такі дані наводить Всесвітній індекс благодійності (World Giving Index), який іще називають «індексом щедрості». Рейтинг найдоброчинніших країн цього року очолює М’янма: лепту зі своїх кровно зароблених жертвують дев’ять із десяти її громадян. Серед європейців найщедрішими, як показує дослідження, є мальтійці. Україна торік обіймала 89-ту позицію, а цього року навіть не увійшла у першу сотню. Українські соціологи не погоджуються з тим, що цей результат сповна відображає українську дійсність, і зауважують, що з початком російської воєнної агресії у 2014-му в Україні спостерігався пік благодійництва, і нині воно доволі впевнено формується як культура.

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​Як трапилося, що середньоазійська держава, яка за багатьма економічними параметрами поступається Україні, за готовністю населення допомагати іншим випереджає навіть найбагатші країни світу? «Такий високий показник, скоріш за все, результат того, що більшість населення практикує тгераваду (найдревніший напрямок буддизму – ред.), де віряни підтримують тих, хто веде чернечий спосіб життя», – припускають автори дослідження.

Вони також звертають увагу на поліпшення цього показника порівняно з минулим роком і пов’язують його з оптимізмом населення через перші після десятиліть військової диктатури демократичні вибори у листопаді 2015 року.

Останню сходинку посідає Китай

Окрім М’янми, у десятці найщедріших країн – США, Австралія, Нова Зеландія, Шрі-Ланка, Канада, Індонезія, Велика Британія, Ірландія та Об’єднані Арабські Емірати. Україна наразі 106-та. Останню сходинку посідає Китай.

Дослідження ініціював британський Фонд благодійної допомоги (Charities Aid Foundation) на основі даних опитування, проведеного у 140 країнах світу інститутом Ґеллапа. Анкета містила запитання про те, чи доводилося опитаним:

1) допомагати незнайомцям, які потребували допомоги;

2) жертвувати гроші на благодійність;

3) присвячувати особистий час волонтерству.

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Щедрі світу цього

Згідно з результатами опитування, найбільші сплески філантропії спостерігаються передовсім там, де суспільство має справу з серйозними гуманітарними викликами. Для прикладу тут наводять, зокрема, охоплені громадянськими війнами Ірак та Лівію і Непал, який минулого року пережив потужний землетрус.

«Бажання допомогти нужденним зростає на всіх рівнях економічного розвитку, включно з перехідними країнами, де пересічна людина хоч і рідко допомагає незнайомцеві, все ж більш схильна до цього, порівняно з минулим роком», – мовиться у звіті.

Найчастіше кошти жертвують люди віком 50+. Серед тих, кому 30-49 років, – кожен третій. Серед молоді 15-29 років – кожен четвертий. Кількість чоловіків і жінок, що жертвують гроші, у світі приблизно однакова.

​Фонд благодійної допомоги звертає увагу на те, що вперше за п’ять років, коли проводять опитування, більше половини тих, хто брав у них участь, повідомили про свою причетність до благодійності.

Волонтерам довіряють більше, ніж збройним силам – соціолог

Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна у коментарі Радіо Свобода зазначила, що в Україні теж готовність допомагати іншим різко зросла упродовж останніх кількох років, досягнувши 50%-го піку у 2014-му. Наразі майже 40% громадян дають кошти на благодійність, що, на думку Бекешкіної, для України є доволі високим показником. При цьому кожна третя пожертва, каже соціолог, йде на армію та підтримку переселенців.

Волонтерство кількісно не зростає, на жаль. Це приблизно 10% активних людей

«В такій складній ситуації могло бути по-іншому, люди могли б замкнутися і зайнятися лише власним виживанням, але відбулися протилежні процеси, – зауважує вона. – Волонтерство кількісно не зростає, на жаль. Це приблизно 10% активних людей. І зростає от саме їхня активність. Загалом люди більше готові давати гроші, але особистісна активність не зростає».

З тим, що українці схильні радше жертвувати кошти, аніж власні сили й час, погоджується й Ольга Балакірєва, голова правління Інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Вона пояснює цю тенденцію тим, що значна частина людей в Україні сьогодні працює понаднормово. Утім, зусилля волонтерів – зокрема, й із огляду на це – громадськість цінує:

«На сьогодні ми спостерігаємо найбільший позитивний баланс довіри до волонтерів порівняно з усіма іншими інститутами, які сьогодні існують, навіть до церкви, де теж був позитивний баланс, навіть більше, ніж до збройних сил».

Доброчинність як соціальний тренд в Україні лише набирає обертів

Коментуючи результат України у Всесвітньому індексі благодійності, який ще називають «індексом щедрості», українські соціологи наголошують, що доброчинність як соціальний тренд в Україні лише набирає обертів, але вже здобуває дедалі потужнішу підтримку передовсім завдяки активній позиції молоді.

Лепта найбагатших філантропів

Найбідніша половина світу має у своєму розпорядженні не більше, ніж невеличка група супербагатіїв

Хай якою щедрою є половина людства, як наголошує у своєму дослідженні міжнародна конфедерація благодійних організацій Оксфам, її накопичення не перевищують статків 62 мільярдерів (і з них лише 9 – жінки). «Це просто неприпустимо, що найбідніша половина світу має у своєму розпорядженні не більше, ніж невеличка група супербагатіїв, настільки невеличка, що вони цілком помістилися б на одному дивані», – коментує результати головний виконавчий директор Марк Ґолдрінґ.

Сума, яку 20 з цих супербагатіїв пожертвували на благодійність, становить близько 106,8 мільярда доларів, як демонструють підрахунки дослідницького центру WealthX, що створив інший «індекс щедрості», зосередившись на тому, скільки віддають ті, хто має найбільше.

Найбагатша людина планети за версією журналу Forbes – співзасновник Microsoft Біл Ґейтс – перший у їхньому останньому рейтингу. Майже третина його статків – близько 27 мільярдів доларів – йдуть на глобальні проекти, пов’язані з боротьбою з голодом, розширенням доступу до знань, порятунком жертв надзвичайних ситуацій та охороною здоров’я. Він раніше повідомив про намір дати можливість своїм дітям самостійно досягти успіху, оголосивши, що усе своє багатство – майже 70 мільярдів доларів – заповість на благодійність.

99% своїх накопичень заповзявся спрямувати на благодійність «упродовж життя» і один із наймолодших мільярдерів – співзасновник Facebook Марк Цукерберг, про що він та його дружина Прісцилла Чан заявили минулого року з нагоди народження їхньої доньки.