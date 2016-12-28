Уроки для України (огляд преси)

2016 рік став черговим підтвердженням важливості безпеки та оборони для існування будь-якої держави. Про п’ять аргументів, які ілюструють цю тезу, розповідає дописувач газети «День». На його думку, перший і головний урок стосується необхідності діяти не у відповідь на дії агресора, а на їх випередження. Докладніше йдеться в статті «П'ять уроків для України».

У 2016 році на ситуацію в Україні і світі вплинуло створення міжнародної антикорупційної коаліції та результати виборів президента США, переконує експерт газети «День». Він вважає, що прийдешній рік однозначно буде роком боротьби із корупцією. І для української влади наслідки будуть серйозними. Антигероями в Україні, на думку експерта екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, стали Валерія Гонтарєва та Ігор Кононенко.

Газета «Україна молода» констатує, що в українських хіміків зараз непрості часи: на ринку затишшя, ціни на готову продукцію практично сягнули дна, до того ж своїх нюансів додає специфіка цього виробництва. Адже головною сировиною для виробництва є природний газ, який Україна переважно імпортує. Причому, доволі дорого. Тож конкурувати з пiдприємствами галузi, скажімо, з Росії, що мають доступ до значно дешевшої сировини, українським виробничникам не до снаги. Відтак керівники підприємств змушені йти на скорочення виробництва, звільнення працівників. Утім, уже найближчим часом ситуація може докорінним чином змінитися. Про те, що може врятувати галузь і хто їй найбільше загрожує газета розповідає в публікації «Тиск «старшого брата».

Про кримінальну ситуацію в Україні пише газета «Сегодня». Видання інформує, що у 2016 році в країні відбулося 39 замовних вбивств, з них розкрито – 18. У 25 випадках мотивом замовних вбивств був «чистий кримінал», тобто розбірки між бізнесменами, в інших 14-ти була побутова підоснова – сімейні конфлікти між чоловіками, жінками та іншими родичами. Всього ж, за статистикою МВС, за останні 10 років найбільше замовних вбивств – 56 – відбулося в 2006-му. Як зменшити кількість злочинів в Україні аналізує газета «Сегодня».