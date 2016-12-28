Донбас захоче повернутися в Україну, якщо відключити світло, воду і газ – Жданов

Організатори економічної блокади окупованих територій Донбасу сподіваються таким чином визволити своїх побратимів із полону сепаратистів. Ветерани АТО вважають, що перекривши канали постачання так званих «товарів подвійного призначення», зможуть тиснути на очільників сепаратистських угруповань. А от представники української влади не поділяють ентузіазму активістів.

Так, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що не допустить появи «імпровізованих блокпостів» у зоні бойових дій на Донбасі. У Росії ж попередили, що така блокада може спричинити ескалацію напруженості та нові зіткнення на лінії розмежування – про це заявив постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич.

Відключення Донбасу від комунальних послуг принесе результат – військовий експерт

На думку військового експерта Олега Жданова, будь-які заяви про блокаду Донбасу недержавними структурами є популізмом – щоб зупинити контрабанду, їм доведеться воювати з державою.

«Якби у президента був намір закрити лінію зіткнення, то Збройні сили в стані були би разом із Державною прикордонною службою обладнати тимчасовий кордон, виставити мінно-вибухові огородження, колючий дріт і пустити всі потоки переселенців та громадян через контрольно-пропускні пункти. Дійсно, зробити лише пішохідні переходи і блокувати всі залізничні шляхи. Це мало би ефект вибуху бомби. Але ви бачите негативну реакцію президента і керівництва держави – їм вигідна контрабанда», – сказав експерт в ефірі Радіо Свобода.

Експерт порівняв акцію із блокадою Криму: тоді, на його думку, блокада руху вантажних автомобілів ефекту не принесла, оскільки товари перевозилися альтернативними шляхами. На Донбасі, стверджує Жданов, кожна сільська дорога є каналом для контрабанди. Натомість результати принесе відключення окупованих територій від електрики та комунальних послуг, аналогічно до відключення електроенергії в Криму.

Якщо ми тут закриємо товарообіг – великий вантажний і залізничний транспорт – це суттєво вдарить і по Росії, і по окупантах

«Якщо ми відключимо комунальні – світло, газ, воду – це фактично може призвести до того, що ці території досить скоро захочуть повернутися в Україну і почнуть на переговорах приймати наші умови щодо деокупації і передачі їх назад, – сказав військовий експерт. – У Донецьку 80% товарів на полицях у магазинах – із Російської Федерації, тому там постачання з боку Росії іде повним ходом. Якщо ми тут закриємо товарообіг – великий вантажний і залізничний транспорт – це суттєво вдарить і по Росії, і по окупантах».

Щоправда, в очах Заходу економічна блокада виглядатиме як геноцид проти окремих груп населення на території України, сказав Жданов. Він нагадав, що на міжнародній арені і досі не визначений статус конфлікту на сході, тож світ сприймає його як громадянську війну.

Блокада штовхне мешканців окупованого Донбасу в лави сепаратистів – волонтер

А от на думку волонтера організації «Відповідальні громадяни» Євгена Шибалова, економічна блокада Донбасу тільки посилить розчарування населення окупованих територій в українській владі. Він стверджує, що мешканці надають перевагу українським товарам, і що місцевий бізнес зацікавлений вести торгівлю з підконтрольними Києву територіями. Коли ж торговельні канали перекриють, стверджує волонтер, цим людям доведеться обирати між двома типами російських товарів – «дешевими і їстівними».

Остання людина, яка за будь-яких умов буде голодувати на непідконтрольних територіях – це людина зі зброєю

«Будь-яка економічна блокада позбавляє людей роботи. Це може призвести до того, що у багатьох єдиним способом заробити собі на життя буде вступ до збройних формувань там, – сказав волонтер. – Остання людина, яка за будь-яких умов буде голодувати на непідконтрольних територіях – це людина зі зброєю. У першу чергу вона почне скорочувати доступ до товарів тим, кому він найбільш потрібен – літнім людям, пенсіонерам, інвалідам, безробітним, дітям. Ці люди й так вже два роки почуваються покинутими, і головне – їх відчуття, що вони нікому не потрібні. Вони просто отримають чергове тому підтвердження. Жорстокість – це не те, чим можна привабити людей на свій бік».

Напередодні один з організаторів блокади Валентин Лихоліт заявив, що інформацію про канали руху контрабанди надають саме місцеві мешканці. Також організатори запевняють, що вони готові вислухати усі пропозиції населення окупованих територій.

Організаторам блокади втрачати нічого – депутат

Народний депутат України від фракції «Самопоміч» Семен Семенченко визнав у розмові з Радіо Свобода, що двісті ветеранів АТО навряд чи зможуть змінити ситуацію з контрабандою з окупованих територій і що в першу чергу це завдання держави. При цьому він переконаний, що ця акція допоможе натиснути на сепаратистів так, як це було у 2014 році. Як він сказав, до оргкомітету блокади входять люди, які пройшли війну і втрату своїх побратимів, тож їм втрачати нічого – вони зайдуть настільки далеко, наскільки їх підтримає місцеве населення.

Думати про те, що двісті ветеранів наведуть там порядок – щонайменше смішно. Мета цієї акції – щоб звільнили наших полонених

«Думати про те, що двісті ветеранів наведуть там порядок – щонайменше смішно. Мета цієї акції – щоб звільнили наших полонених, – сказав Семенченко. – Два роки тому з батальйону «Донбас» було в полоні більше ста чоловік. І хлопцям це набридло у грудні. Теж всі кричали: не лізьте, а вони просто стали і зупинили конвой Ахметова у Донецькій області і горілку з сигаретами у Луганській. Десять днів галасу, крику, обвинувачення у порушенні прав людини, обвинувачення у контрабанді. Щодо мене почали розказувати, що я сепаратист взагалі, який захоплював Донецьку ОДА. А потім, коли вони зрозуміли, що ми не відступимо, рівно через десять днів відпустили наших полонених».

А от заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що держава повинна чинити опір таким радикальним, за його словами, діям, і допускає, що може бути конфлікт між державою та організаторами блокади. В ефірі «Донбас. Реалії» він сказав також, що акція із блокади Донбасу не тільки не допоможе військовополоненим, але й може їм зашкодити.

Не дай Боже, у якості відповідної реакції будуть здійснені якісь негативні дії по відношенню до наших хлопців-заручників

«Коли ми маємо з того боку неконтрольований державний кордон, заявляти про те, що ця блокада призведе до заморення голодом кого-небудь – це повний абсурд. Це може викликати тільки реакцію у відповідь – а вона вже пішла у російських ЗМІ. Це може викликати реакцію у відповідь в обкурених, неадекватних або обмежених орків з того боку, і не дай Боже, у якості відповідної реакції будуть здійснені якісь негативні дії по відношенню до наших хлопців-заручників. Хто візьме на себе відповідальність?» – сказав Тука.

У серпні 2014 року Національний банк призупинив усі фінансові операції на територіях, що перебувають під контролем бойовиків на Донбасі. Пізніше було припинено обслуговування рахунків клієнтів, які залишилися по той бік лінії розмежування. Обмеження на її перетин та перевіз ввезення і вивезення товарів ввели 22 січня 2015 року.