Маккейн: Сполучені Штати віддані НАТО і справі безпеки країн Балтії

Сполучені Штати віддані НАТО і справі безпеки країн Балтії. Про це під час відвідин столиці Естонії Таллінна заявив американський сенатор Джон Маккейн. Його візит до Балтії вважається спробою пом’якшити занепокоєння з приводу заяв новообраного президента Дональда Трампа.

Трамп викликав занепокоєння багатьох людей в Естонії, Литві і Латвії, кажучи під час виборчої кампанії, що він насамперед візьме до уваги те, скільки окремі країни вкладають грошей на оборонні потреби НАТО, перед тим, як надати країні військову допомогу.

Російська агресія проти Грузії та України викликала побоювання в Балтії, що Росія може спробувати вдатися до подібних кроків і проти них.

«Я думаю, що присутність американських військ в Естонії є ознакою переконання того, про що вірив президент Рональд Рейґен, а це мир через силу», – сказав Маккейн репортерам у столиці Естонії.

Найкращим способом запобігти невідповідним діям Росії є надійні, сильні збройні сили і міцний союз НАТО

«І найкращим способом запобігти невідповідним діям Росії є надійні, сильні збройні сили і міцний союз НАТО».

Сполучені Штати втримують приблизно по 150 військовослужбовців у кожній із балтійських країн. Це дані за квітень 2014 року.

Під час триденних відвідин Балтії разом з республіканським сенатором Ліндсі Ґремом Маккейн заявив, що він сподівається, що Сполучені Штати не скасують санкцій проти Росії, які були накладені після того, як вона анексувала Крим.

Після країн Балтії, Джон Маккейн та інші законодоавці США планують відвідати Україну та Грузію. 30 грудня запланована їхня зустріч з президентом Петром Порошенком.