Проти росіян, винних у кібератаках, у США можуть порушити карні справи – Washington Post

Елементом покарання Росії за втручання у вибори у США може стати порушення карних справ проти фігурантів. Про це з посиланням на джерела в уряді США повідомляє впливове видання The Washington Post.

Серед варіантів відповіді також розглядаються додаткові санкції проти Росії. На заваді цьому стоїть те, що кібервтручання у перебіг виборів з боку Росії не сягнуло рівня на якому, відповідно до чинного законодавства США, проти його замовників та виконавців можна було би застосувати наявні інструменти протидії кіберзлочинам, спрямованим проти США, як-то санкції та ін.

Існуюча програма санкцій у відповідь на шкідливу кібердіяльність, спрямовану проти США, стосується виключно завдавання шкоди комп’ютерним системам так званої «критичної інфраструктури» (енергетична та транспортна інфраструктура) та промислового кібершпіонажу і не охоплює втручання у вибори.

Окрім того втручання у вибори з боку Росії мало досить виважений характер.

Щоб застосувати санкції відповідно до діючого законодавства, «необхідно по-перше, обґрунтувати, чому виборча інфраструктура, така як бази даних виборців, належала до «критичної інфраструктури» і по-друге, довести, що росіяни реально завдали їй шкоди. Це не так просто зробити», – заявив виданню співрозмовник в уряді США.

Хоча вважається, що хакери російського уряду проникли до щонайменше однієї бази даних виборців на рівні окремого штату, вони не змінювали інформацію у базах.

З огляду на це, повідомляє видання, уряд США зараз працює над новими президентськими ініціативами, які законодавчо дозволять відповісти на втручання з боку Росії у вибори.

Раніше американські ЗМІ повідомили про буцімто наявність в американських спецслужбах консенсусу, що втручання Росії у вибори у США мало на меті сприяти перемозі республіканця Дональда Трампа, якого вважають прихильним до Москви.