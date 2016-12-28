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28 грудня 2016, Київ 14:10
Фотогалереї
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 28 грудня (карта)
28 грудня 2016, 12:40
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
28 грудня
2016 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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