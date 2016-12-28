Черкащани створили додаток «Р.І.Д.» для вдосконалення знань з української мови

Черкаські програмісти створили безкоштовний мобільний додаток «Р.І.Д» для вивчення української мови. Він щодня надає користувачеві три нових слова із тлумаченням. А за успішне вивчення нараховує «піщинку часу» – ігрову валюту, яку згодом можна буде обміняти на короткі розповіді з історії та етнології України.

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Рід, історія та духовність. Перші літери цих трьох слів сформували назву безкоштовного мобільного додатку «Р.І.Д.». Його черкаські програмісти розробили, аби кожен охочий міг вдосконалити власне володіння українською мовою.

«Щоб люди розуміли, що українська мова не дорівнює суржику. Українська мова, коли вона справжня, є потужною, сильною та колоритною мовою. Нею можна спілкуватися, і це не є ознакою якоїсь меншовартості», – розповідає засновник проекту Максим Тимчій.

Щодня програма пропонує три нових слова з тлумаченнями. За їхнє успішне вивчення користувачеві нараховуватимуть «піщинки часу» – внутрішню ігрову грошову одиницю. Згодом їх можна буде обміняти у «крамниці» додатку на короткі розповіді, пов’язані з історією, культурою та етнологією України.

«Таку «Книгу роду», як ми її називаємо, зараз пише детективіст з Умані Дмитро Безверхній. Ми плануємо також аудіоваріант цієї книги. Люди часто їдуть в транспорті, поспішають, читати не завжди виходить. А так усі зможуть легко прослухати без витрати додаткового часу», – продовжує Тимчій.

Матеріали для «Книги роду», над якою працює письменник, надає черкаський етнолог Андрій Темченко. Він переконаний, що такий додаток допоможе користувачам глибше пізнати етнологію рідної країни. А що більше правди знатимуть українці про власну минувшину, то важче буде ними маніпулювати, каже Темченко.

«Якщо взяти ту саму історію України чи ту саму історію культури, ми представлені як якісь дядьки в шароварах, у сорочках, які їздять на возах… Це примітивно. Насправді у нас дуже глибока і дуже символічна культура», – зазначає етнолог.

Нині в додатку майже тисяча слів для вивчення, тож користувачам їх вистачить на три місяці. Максим Тимчій наголошує, що це не архаїзми, а сучасні, колоритні, вживані, «смачні» слова. Приміром, перші три – це «гвинтокрил», «громовиця» та «краватка».

Крім того, програма має сім рівнів. Користувач стартує як «неофіт», тобто новачок, і може дорости аж до «володаря часу». А тлумачення вивчених слів завжди зможе повторити у словнику.

«Р.І.Д.» – це волонтерський проект, тому додаток безкоштовний. Утім, розробники сподіваються, що користувачі фінансово допомагатимуть пожертвами на розвиток додатку. Частину з цих коштів команда планує спрямовувати на інші волонтерські проекти. Але не потай, а шляхом відкритого голосування у самому додатку серед його користувачів.