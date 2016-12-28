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28 грудня 2016, Київ 17:10
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Кличко: у Києві – понад 2 тисячі незаконних МАФів (відео)

Кличко: у Києві – понад 2 тисячі незаконних МАФів (відео)
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Понад дві тисячі малих архітектурних форм (МАФів) у Києві працюють без необхідних дозвільних документів, заявив міський голова Києва Віталій Кличко. На спільному з генеральним прокурором України Юрієм Луценком брифінгу 28 грудня Кличко зазначив, що два роки тому в столиці України було близько 20 тисяч МАФів. У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прокуратура відкрила три кримінальних провадження за фактом бійок між підприємцями, правоохоронцями і працівниками комунальних служб біля станцій метро «Політехнічний інститут» і «Оболонь».

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