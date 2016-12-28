Путін сам підштовхує США говорити про потребу нарощення озброєнь – Бланк

Обурення Москви американським оборонним бюджетом на 2017 рік, зокрема – видатками на безпекову допомогу Україні є некоректними, вважає американський військовий експерт Стівен Бланк. Так він відреагував на заяву речниці російського МЗС, яка звинуватила адміністрацію Барака Обами в спробі створити проблеми у відносинах з Росією для наступного президента США.

У вівторок речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова з чотириденним запізненням відреагувала на підписаний президентом США Бараком Обамою минулої п’ятниці закон про оборонні витрати на 2017 рік. У цьому об'ємному документі затверджується рівень фінансування основних програм Міністерства оборони США і водночас визначаються деякі важливі, з точки зору американських законодавців, пріоритети Пентагону. Оскільки конгресмени і сенатори розпоряджаються державною скарбницею, вони можуть частково впливати на оборонну політику країни, фінансуючи або не фінансуючи певні програми Міністерства оборони.

Згідно ж із заявою Марії Захарової, Москва виявила в цьому документі чимало не приємних для себе пунктів. Наприклад, вказівка Пентагону відмовитися від будь-якого військового співробітництва доти, «доки Російська Федерація не припинить окупацію української території і агресивну діяльність, яка загрожує суверенітету і територіальній цілісності НАТО» або доки вона не буде вживати заходів для виконання своїх зобов'язань згідно з Мінським угодами.

Москві не сподобалося і рішення Конгресу виділити кошти на дослідження зі створення систем масштабної протиракетної оборони з елементами космічного базування. Марія Захарова назвала «такою, що прямо загрожує Росії» пропозицію американських законодавців щодо можливих постачань групам поміркованої сирійської опозиції переносних зенітних комплексів, які, за словами речниці російського відомства, можуть становити пряму загрозу для російської авіації в Сирії, російських військовослужбовців і російського посольства, «яке зазнавало артилерійських обстрілів». Адміністрація Обами завжди була проти передачі такого озброєння сирійській опозиції, і Білий дім не має наміру це робити, незважаючи на те, що Конгрес надає адміністрації таке право, що ще раз підтвердив представник Держдепартаменту США.

Прес-секретар МЗС Росії називає закон про оборонні витрати, підготовлений Конгресом і підписаний президентом Обамою, інструментом, за допомогою якого Білий дім нібито створює проблеми для наступного президента США і примушує його зайняти антиросійську позицію.

Росія вчинила агресію в Україні і при цьому продовжує брехати прямо в очі. Всі розмови про натівську загрозу – відверта брехня. Навіть якщо нова адміністрація захоче зробити акцент на інших пріоритетах, то Трампу буде дуже складно переконати Конгрес проголосувати за них

Американський військовий експерт із Американської ради із зовнішньої політики Стівен Бланк бачить в такій реакції російського МЗС незграбну спробу приховати реальне занепокоєння щодо наслідків, які може отримати нинішня політика протистояння Росії зі США і Заходом в цілому:

– Мене, чесно кажучи, ця заява розсмішила. Росія вчинила агресію в Україні і при цьому продовжує брехати прямо в очі. І це стосується не тільки України. Взяти хоча б твердження, що НАТО озброюється і тим самим становить загрозу для Росії. Росії належить повна військова перевага в Балтійському регіоні, на Чорному морі. Всі розмови про натівську загрозу – відверта брехня. Важливість цього закону полягає в тому, що він відображає домінуючі настрої законодавців від обох партій в Конгресі, і навіть якщо нова адміністрація захоче зробити акцент на інших пріоритетах, то Трампу буде дуже складно переконати Конгрес проголосувати за них.

– Наскільки серйозний пункт, згідно з яким передбачається створення масштабної протиракетної оборони з елементами космічного базування? Конгрес відкидає колишню політику Білого дому, який намагався діяти з огляду на російські страхи з приводу такої системи?

Антиракетна система в Європі ніяк не відіб'ється на ефективності російського ядерного арсеналу. Це – науковий факт, і росіяни прекрасно інформовані про це. Трамп неодноразово заявляв про необхідність підвищення обороноздатності Сполучених Штатів. Ніхто та ніщо не збуджує такі настрої так, як пан Путін і його поведінка

– Він важливий тим, що Конгрес санкціонує фінансування досліджень і тестувань в області антиракетних систем. Це не означає, що такі системи будуть створені. Але більш істотно те, що Москва починає пожинати серйозні плоди своєї політики. Згадаймо хоча б про останні заяви Путіна про те, що Росія володіє найпотужнішим ядерним потенціалом в світі. Антиракетна система в Європі ніяк не відіб'ється на ефективності російського ядерного арсеналу. Це – науковий факт, і росіяни прекрасно інформовані про це. Якщо вони не хочуть вірити в це, це їхня справа. У тому, що стосується базування елементів протиракетних систем в космосі, то технології вже існують. Але все це дуже дорогі програми. Питання в тому, чи має намір Конгрес продовжувати таке фінансування і чи буде в цьому зацікавлена адміністрація Трампа, ми поки про це нічого не знаємо. Але ми знаємо, що Трамп неодноразово заявляв про необхідність підвищення обороноздатності Сполучених Штатів, модернізації американського ядерного арсеналу. Відомо, що командувачі всіма родами військ заявляють про необхідність поповнити їхні власні арсенали звичайних озброєнь, особливо з огляду на зростаючу загрозу і з боку Північної Кореї, і з боку Росії. І ніхто та ніщо не збуджує такі настрої так, як пан Путін і його поведінка.

– Важко зрозуміти, з якою метою представник російського МЗС апелює до адміністрації Обами. Але чи здатні в теорії такі заяви урезонити Вашингтон і принести дивіденди Кремлю, як Ви вважаєте?

Такі заяви Кремлю не допоможуть. В Москві досі не розуміють, як працюють Сполучені Штати

Путін вперше зіткнувся з тим, хто відповів на його традиційні погрози такими ж погрозами

– Ні, такі заяви Кремлю не допоможуть. Вони відображають дві речі. Перше – в Москві досі не розуміють, як працюють Сполучені Штати. МЗС звинувачує Обаму в тому, що той намагається ставити палиці в колеса наступній американській адміністрації. Обама тут абсолютно ні до чого. Це – ініціатива Конгресу, у якого свої пріоритети. Друге – нездатність Москви передбачити наслідки своїх дій і заяв. Тільки-но Путін встиг проголосити, що Росія є найсильнішою ядерною державою, як Трамп відповів в «Твіттері», що США почнуть модернізацію свого ядерного арсеналу, і пішов далі, оголосивши, що якщо хтось захоче влаштувати гонку озброєнь, то США її виграють. Тон заяв Путіна моментально змінився. Він вперше зіткнувся з тим, хто відповів на його традиційні погрози такими ж погрозами, і був змушений схаменутися. Я не знаю, якою буде зовнішня політика Дональда Трампа, але можна твердо сказати, що його просто так не залякаєш.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода