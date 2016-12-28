Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
28 грудня 2016, Київ 20:11
Листи з окупованого Донбасу

«ЛНР». Кто для нас Россия?

Иллюстрационное фото. Флаг России на митинге после захвата здания СБУ. Луганск, апрель 2014 года

Иллюстрационное фото. Флаг России на митинге после захвата здания СБУ. Луганск, апрель 2014 года

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

Отношение к России внутри «республики» довольно неоднозначное.

Официальная позиция «властей» известна – вежливый трепет и признательность в адрес всего, что делает для нас Россия: гуманитарная помощь, помощь в лечении, строительстве, восстановлении. Я бы даже сказал, что это какой-то благоговейный трепет, когда если заходит речь, говорят с придыханием и дрожью.

Но это об официальной позиции. О России всё время говорят, как бы слегка реверансно – цирк помогли починить, детей вывезли на оздоровление и так далее. Будто бы речь шла не об этом вовсе, но вскользь упомянули с полупоклоном: «кто помогает – Россия, кто чинит – Россия, кто всегда рядом – Россия».

У пенсионеров разочарование – ждали совсем другого, гораздо большего, чем продуктовая помощь. У каждого найдётся родственник в России, который, не скрывая, озвучивает сумму российских пенсий, в разы превышающих местные

Внутри же самой «республики» настроения чуть другие. У пенсионеров разочарование – ждали совсем другого, гораздо большего, чем продуктовая помощь. У каждого найдётся родственник в России, который, не скрывая, озвучивает сумму российских пенсий, в разы превышающих местные. При этом жалуясь, что мало, не хватает… А цены ведь одинаковые, что у нас, что в России, а им при этом ещё и не хватает. Как так? Нам не хватает, но мы живём (если это можно назвать так), а у них и пенсии, и зарплаты выше в четыре-пять и даже десять раз, и они при этом говорят, что едва сводят концы с концами.

Правда, говорят, что львиную долю их доходов «съедают» коммунальные платежи – здесь нам крыть нечем, у нас в самые зимние месяцы коммуналка выходит чуть больше половины пенсии (это если топить умеренно-экономно, имея котёл). И всё равно обида – почему так? Им до десяти тысяч пенсии, а нам – две тысячи рублей, и живи, как хочешь.

Наши пенсионеры в большинстве своём выглядят как люди, находящиеся за чертой бедности и не скрывающиеся этого. Одежда, как сейчас принято говорить, довоенных времён. Только по виду не понятно, до какой войны купленная – этой или Первой мировой. Обувь со сбитыми каблуками, старые заштопанные вещи. В таком любой человек будет и старше, и несчастнее.

Моя родственница пришла к нам в сапогах «с чужого плеча» – кто-то отдал, как и всё ей сейчас. Такие старые башмаки, что это, вероятно, их уже далеко не первая жизнь… Но парадокс в другом, они на размер меньше того, какой носит моя родственница, но она вполне трезво говорит о том, что носить их можно не чаще раза в неделю, а потом «ноги будут отдыхать и отходить». То есть ей если и больно носить маленькую обувь, то она это видит выходом для себя – купить что-то она всё равно не может. Надеялась купить на те 1500 рублей, которые причитались всем пенсионерам, чем доход в месяц ниже 3000 рублей на человека, но и эти деньги съели коммунальные долги. Да и чтобы оформить эти полторы тысячи, нужно пройти круги ада в очередях с десятком справок.

А ещё за всей этой мишурой со старой одеждой человек опускается. Для меня это тоже было открытием. Когда становится вообще всё равно, как выглядишь, в чём ходишь, какое впечатление можешь произвести

А ещё за всей этой мишурой со старой одеждой человек опускается. Для меня это тоже было открытием. Когда становится вообще всё равно, как выглядишь, в чём ходишь, какое впечатление можешь произвести – важнее другие проблемы, более остро стоит вопрос покупки продуктов. Хотя даже не это важно – важно сводить концы с концами.

А все остальные реплики признательности – результат работы местных СМИ о тоннах гуманитарки, которая к нам заходит и растворяется дальше в неизвестности

Да, об отношении. В разговорах в транспорте кто-то говорит о России с признательностью – помогает нам. Причём, если разбираться, в чём конкретно она помогает конкретно этому человеку – ни в чём. Помощь получал раза два ещё в 2014 году, то есть ни он или его семья богаче от этой помощи не стали ничуть. А все остальные реплики признательности – результат работы местных СМИ о тоннах гуманитарки, которая к нам заходит и растворяется дальше в неизвестности.

Россия вообще воспринимается странно. В Россию едут за длинным рублём, чтобы, вернувшись, хотя бы какое-то время пожить нормально здесь и решить хоть какие-то вопросы – что-то починить, что-то построить. Но кем едут? И, собственно, кем нас зовут? Строителями дорог, женщинами в теплицы с проживанием, строителями коровников без выходных…

Один жил в беседке с октября под плёнкой, чтобы дождь не затекал. Ждали денег – типа, обещали дать. Не дали, обманули, сосед вернулся

Среди моих соседей таких историй о поездках на заработки – тьма. Один жил в беседке с октября под плёнкой, чтобы дождь не затекал. Ели раз в день макароны быстрого приготовления. Ждали денег – типа, обещали дать. Не дали, обманули, сосед вернулся. Другой сосед строил больницу в Питере. Спал там же, где и строил. Рабочий день – 14 часов. Без выходных. Города не видел вообще. Мог бы взять выходной и посмотреть Питер, но выходной за его счёт. Поэтому мой сосед Питера не увидел – посчитал нецелесообразным воровать у семьи свой рабочий день. Ещё сосед месяц строил коровники где-то неподалёку в России. Без выходных, с двухразовым питанием. Домой привёз 25000 рублей. Вроде того, что неквалифицированный труд, поэтому так мало, да и минус питание-проживание.

И сами эти соседи-строители говорят о том, что все они нужны там только для того, чтобы много работать и мало получать, а чаще и вовсе не платить им. Есть, конечно, и другие примеры. Кто-то вернулся с машиной из России. Старой подержанной машиной. Но я не верю. Эти ребята и раньше имели странную репутацию. То есть пока они жили в Луганске, они в принципе не работали и жили с копейки, а из России вернулись с машиной – талант в них что ли открылся именно там? Но для всей улицы именно эта история – пример того, что надо ехать в Москву, потому что у кого-то получилось.

Гражданство – хрен ты его получишь. Сколько же сил нужно приложить и денег… А времени! И с чем ты в итоге остаешься? Своё жильё здесь, его нужно оплачивать

Ещё странный штрих – гражданство. Хрен ты его получишь. Сколько же сил нужно приложить и денег… А времени! И с чем ты в итоге остаешься? Своё жильё здесь, его нужно оплачивать. Родственники здесь. Но гражданство там.

Я задавал этот вопрос друзьям: «Что дальше? Всю жизнь по съёмным квартирам жить в России?» Мои друзья оптимистичны – типа, не худший вариант снимать жильё. Но из опыта тех, кто вернулся, жить там, где нет никого – очень тяжело. Идти гулять в выходной по большому городу – не то. Потому что на счету каждый рубль, который зарабатывался огромным трудом, а ходить в гости некуда.

Ведь понятно же без фильтров, кто «причёсывает» уже больше двух лет нашу армию, кто ввозит оружие, технику, обучает, требует, кто с русским говором заказывает пиццу с доставкой в номера или шашлык с таксистами

Контраргумент – школы для детей, образование. Ну, может быть. Я слушал, что с местными аттестатами не рады в России. И с дипломами местного высшего образования тоже не рады. И это тоже штрих о том, кто для нас Россия – спаситель или искуситель. Ведь понятно же без фильтров, кто «причёсывает» уже больше двух лет нашу армию, кто ввозит оружие, технику, обучает, требует, кто с русским говором заказывает пиццу с доставкой в номера или шашлык с таксистами, а по выходным ищет местное сало на рынках… Кто самый денежный здесь сейчас – я об этом.

От этого и отношение. Разное, странное. И вовсе не благоговейное, как кто-то мог бы подумать.

Виталий Коршунов, преподаватель, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Надсилайте ваші листи: DonbasLysty@rferl.org

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG