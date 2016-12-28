Дуже важко пояснити, що ми маємо справу не з журналістами, а з пропагандистами – Лігачова

Російські політтехнологи активно запроваджують нові методи інформаційного впливу, наголошують українські медіа-експерти. З огляду на посилення російського впливу в українському інформаційному просторі група громадських діячів розгорнула кампанію інформаційної безпеки «Заткни пельку Кремлю». Натомість обвинувачені у прокремлівській позиції ЗМІ та експерти зазначають, що обвинувачення на їхню адресу є голослівними, а позиція критиків – деструктивною.

За допомогою цілої мережі популярних українських медіа-ресурсів російські агенти впливу провадять активну інформаційну кампанію – мета якої показати, як українські трудящі вимагають від влади поновити економічні зв’язки із Росією, щоби врятувати українську економіку. Про це пише інтернет-видання «Детектор медіа», яке спеціалізується на висвітленні діяльності українських ЗМІ.

Крім того, як зазначає інтернет-видання Liga.net, їхньому журналістові за публікацію матеріалів із таким змістом у різних ЗМІ пропонували від 500 до 1000 доларів. І хоча встановити замовника публікацій не вдалося, є підстави говорити про спланований характер цієї інформаційної кампанії.

Дуже важко пояснити, що насправді ми маємо справу не з журналістами, а з пропагандистами

«Найбільшою небезпекою є те, що задіюють не лише російські структури, а й входять в інформаційний простір інших країн. Вони працюють на потрійну аудиторію: українці, росіяни і європейці. Думаю, що влада усвідомлює всю небезпеку, але через суб’єктивні й об’єктивні причини недостатньо зусиль докладається. Дуже вразлива тема свободи слова. Дуже важко пояснити, що насправді ми маємо справу не з журналістами, а з пропагандистами», – каже шеф-редактор «Детектор медіа» Наталія Лігачова.

Мисливцям на агентів впливу бракує аргументів

Натомість представники обвинувачених у прокремлівській позиції ЗМІ подібні обвинувачення відкидають. Так, власник телеканалу NewsOne, народний депутат Євген Мураєв на своїй сторінці у Facebook зазначає, що, не маючи можливості перемогти у конкурентній боротьбі, представники патріотичного середовища просто намагаються знищити конкурентів, яким вони програють у впливі на громадську думку.

Боротьба із проросійськими впливами зачепила і експертне середовище. Днями група відомих політичних експертів виступила зі спільною заявою, в якій назвали маніпулятивним рейтинг політологів, складений «Українським інститутом аналізу та менеджменту політики». Як зазначено в заяві, за допомогою таких рейтингів намагаються легалізувати агентів російського впливу.

Один із обвинувачених у проросійській позиції, політолог Валентин Гладких визнає, що – в силу різних обставин та причин – в Україні чимало політиків, медіа та експертів виступають із проросійських позицій, але роблять вони це цілком законно.

«Хтось матеріально, мабуть, простимульований, хтось – у силу світоглядних уподобань. Але вважати це злочином, я думаю, перебільшення. Якщо в діях таких людей є ознаки правопорушення, якоїсь діяльності, яка шкодить національним інтересам, то ними мають займатися спеціально уповноважені органи», – каже він.

За словами Валентина Гладких, критика на адресу так званих агентів кремлівського впливу є неаргументованою, а відтак і непереконливою.

Поки що все це ґрунтується винятково на припущеннях

«Ця дискусія відбувається на рівні емоцій і особистих образ. Поки що все це ґрунтується винятково на припущеннях», – вважає він.

Особливості бойкоту і легітимації

Днями, реагуючи на посилення російської інформаційної агресії, група активістів виступила із громадською ініціативою «Закрий пельку Кремлю», головною метою якої є бойкот прокремлівських мас-медіа. Як зазначає журналістка Наталія Соколенко, «мережа кремлівських псевдожурналістів підступно перетворює образу людей на політиків у ненависть до самої української держави».

Ворог атакує нас не лише на окупованих територіях. Сьогодні головна зброя проти нас – це російська пропаганда в Україні

«Ворог атакує нас не лише на окупованих територіях. Сьогодні головна зброя проти нас – це російська пропаганда в Україні. Ворог вміло маніпулює економічними проблемами, використовує корумпованість влади і сіє зневіру», – каже політолог Михайло Бесараб.

На думку Наталії Лігачової, заклик до бойкоту прокремлівських мас-медіа в перспективі може мати дієвий результат.

«Самі громадяни спроможні не легітимізувати проросійську пропаганду. Інститут нерукоподавання може бути дуже дієвим. Звісно, це справа навіть не тижнів, а місяців. Але я б такі ініціативи вітала», – припускає вона.

Щоправда, наразі самі ж ініціатори бойкоту зізнаються, що політики зважають насамперед на те, наскільки широку аудиторію охоплює той чи інший телеканал, а не на те, чиїм агентом впливу те чи інше медіа виступає.