Затриманому у Криму «диверсанту» Сулемайнову хочуть продовжити арешт – адвокат

У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя на 29 грудня заплановано засідання щодо продовження арешту затриманому влітку в Криму «диверсанту» Редвану Сулейманову. Про це в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов.

Він додав, що Сулейманов – «кримський татарин, який більш ніж 20 днів не здавався в одній із обложених українських військових частин у Криму 2014 року».

Обвинувачений в участі в «українській диверсійній групі» Редван Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському Слідчому ізоляторі, у його справі триває слідство.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку до його завдань входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Цьому передували триденні блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в'їзду й виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви й назвала їх «провокацією» російських спецслужб.