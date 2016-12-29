Сценарії майбутнього для України (огляд преси)

Газета «Голос України» інформує, що українські вчені працюють над моделлю довготривалого розвитку країни, оцінюють шанси і ймовірності кожного виокремленого сценарію. Вони переконані: якщо влада не визначить довгострокових пріоритетів, а лише гаситиме локальні пожежі, країна до 2020 року приречена на консервування кризи. Детальніше про дослідження і про те, які галузі можуть врятувати Україну видання розповідає в публікації «Сценарії майбутнього: від оптимістичного до колапсу».

Тим часом уряд презентував проект середнього строкового плану пріоритетних дій. Що планує здійснювати Кабінет Міністрів і що це може дати Україні також розповідає газета «Голос України».

Основна лінія конфлікту в українській політиці зміщується, переконаний експерт тижневика «Країна». Він стверджує, що вже не клани ворогують між собою за сфери впливу, а йде боротьба між 25-річною системою державного рекету і об’єднанням громадських активістів та західних донорів. Одна сторона хоче продовжити експлуатувати економіку, а друга – намагається зберегти ресурси. Боротьба важка і поки що без переможця, констатує тижневик.

Газета «Сегодня» підбиває підсумки декомунізації в Україні. Видання нагадує, що згідно із законом про декомунізацію до таких символів відносять назви, пов'язані з комунізмом, комсомолом, а також пам'ятники вождю світового пролетаріату і його соратникам. За інформацією газети, влада виконала на 90% план щодо перейменування міст і селиш. З мапи України вже зникли понад 50 тисяч назв вулиць і селищ та 1320 пам'ятників Леніну.

Під кінець року багато українців почали закривати приватні підприємства, констатує газета «Сегодня». В основному припиняють діяльність фізособи-підприємці, оскільки з 1 січня 2017-го їх торкнуться нові податкові зміни. Тепер вони, згідно з законом, зобов'язані будуть платити єдиний соцвнесок, навіть якщо не мають доходу. Видання розповідає, чим спровоковані податкові нововведення і як зміни відіб'ються на економіці держави.