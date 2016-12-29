Прем’єр Японії здійснив історичний візит до Перл-Гарбора

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе разом із президентом США Бараком Обамою вшанували пам’ять загиблих під час нападу японських військ на військово-морську базу США Перл-Гарбор у 1941 році. Президент США Барак Обама наголосив, що союзницькі відносини його країни з Японією є наріжним каменем стабільності в усьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Сіндзо Абе – перший за останні десятиліття японський прем’єр-міністр, що відвідав Перл-Гарбор, де раптовий напад японських військових 75 років тому призвів до того, що Сполучені Штати вступили в Другу світову війну.

«Президенте Обама, народе Сполучених Штатів Америки, народи світу! Як прем’єр-міністр Японії я висловлюю мої щирі і безкінечні співчуття душам тих, хто втратив своє життя тут, а також духові усіх хоробрих чоловіків і жінок, чиї життя забрала війна, що почалася на цьому місці, а також душам численних невинних людей, які стали жертвами війни», – сказав Абе під час перебування на Гаваях.

Ми ніколи більше не повинні пережити жахів війни

«Ми ніколи більше не повинні пережити жахів війни. Цю урочисту обітницю взяв на себе народ Японії», – додав японський прем’єр але не вибачився за напад на військову базу.

Японська авіація напала на американську військово-морську базу Перл-Гарбор сьомого грудня 1941 року, тоді загинуло майже 2400 американських вояків.

Президент Барак Обама назвав візит Абе на гавайську базу «історичним жестом», що став «нагадуванням про те, що навіть найглибші рани війни можуть дати шлях дружбі і тривалому миру».

Обама наголосив, що нині союзницькі відносини між США та Японією міцні як ніколи.

Союз між Сполученими Штатами та Японією є наріжним каменем миру та стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та силою прогресу у цілому світі

«Сьогодні союз між Сполученими Штатами та Японією, скріплений не лише спільними інтересами, але також спирається на наші спільні цінності, нині він є наріжним каменем миру та стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та силою прогресу у цілому світі. Наш союз ніколи не був міцнішим. В добрі часи чи в лихі часи ми стоїмо пліч-о-пліч», – сказав Обама.

Раніше цього року президент Обама відвідав японське місто Хіросіма, на яке США в 1945 році скинули ядерну бомбу, внаслідок чого загинули сотні тисяч людей і що зрештою привело до капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Абе також став першим японським лідером, який відвідав меморіал, споруджений над місцем затоплення американського військового корабля «Арізона», який вибухнув, і де тіла сотень американських моряків і далі перебувають в корпусі корабля, що затонув.

Після нетривалої церемонії Обама та Абе привітали кількох американських ветеранів війни, які пережили повітряний напад на Перл-Гарбор.

Білий дім заявив на початку цього місяця, що зустріч між президентом США Бараком Обамою і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Перл-Гарборі продемонструє силу примирення, яке «перетворило колишніх супротивників на найближчих союзників».